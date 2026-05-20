Harvard Business School đối tác toàn cầu của Nha Khoa Kim nâng tầm chất lượng nha khoa

Từ một hệ thống nha khoa tại Việt Nam đến đối tác học thuật toàn cầu của Harvard Business School - Nha Khoa Kim đang ghi dấu ấn trong chương trình FIELD Global Immersion 2026. Thông qua chương trình, các học viên Harvard trực tiếp trải nghiệm mô hình vận hành thực tế để nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cải tiến theo chuẩn quốc tế.

Học viên Harvard Business School tham gia phiên thảo luận trong khuôn khổ chương trình FIELD Global Immersion 2026 tại Nha Khoa Kim

Trong khuôn khổ chương trình, các học viên MBA đã trực tiếp tìm hiểu quy trình vận hành của một hệ thống nha khoa hiện đại tại Việt Nam, từ khâu tiếp nhận khách hàng, điều trị đến chăm sóc sau điều trị. Qua quá trình trải nghiệm thực tế, các học viên sẽ nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các giải pháp cải tiến theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Phiên hội thảo tại Nha Khoa Kim là nơi học viên quốc tế trao đổi, phân tích và đề xuất giải pháp cải tiến mô hình vận hành theo chuẩn quốc tế

Sự hợp tác với Harvard Business School không chỉ đánh dấu bước kết nối giữa một hệ thống nha khoa Việt Nam với môi trường học thuật toàn cầu, mà còn góp phần nâng tầm quy trình quản trị và chăm sóc khách hàng theo chuẩn quốc tế. Qua đó, khách hàng được tiếp cận các dịch vụ nha khoa hiện đại, đồng bộ và đạt chuẩn quốc tế.