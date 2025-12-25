HASI và KN Holdings: Kết nối công nghiệp hỗ trợ vào hệ sinh thái khu công nghiệp

Buổi làm việc giữa HASI và KN Holdings mới đây được xem là một tín hiệu tích cực, tạo động lực phát triển các mô hình hợp tác bền vững, giúp doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó nâng tỷ lệ nội địa hóa trong những dự án công nghiệp quy mô lớn.

Sáng 24.12, tại trụ sở KN Holdings (tòa nhà Vista Verde, TP.HCM), đại diện Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM (HASI) đã có buổi làm việc với KN Holdings để trao đổi định hướng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đầu tư - thương mại và kết nối chuỗi giá trị. Tham dự buổi làm việc, phía HASI có ông Võ Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Xúc tiến thương mại và Quan hệ quốc tế; ông Trương Quốc Cường - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Hội viên; các thành viên Ban Xúc tiến thương mại.

Ông Trần Tấn Sỹ - Phó TGĐ phụ trách Khu công nghiệp KN Holdings trao tặng quà đại diện Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM (HASI)

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện HASI nhấn mạnh vai trò của Hiệp hội trong việc kết nối hơn 300 hội viên chính thức và hàng trăm doanh nghiệp tiềm năng, thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, hội thảo chuyên ngành và kết nối B2B. Điển hình vừa qua là Triển lãm - Diễn đàn Công nghiệp hỗ trợ và Hội nghị Kết nối cung - cầu chuỗi cung ứng 2025 tổ chức đầu tháng 12.2025, ghi nhận hàng nghìn lượt kết nối trực tiếp và trực tuyến, từ đó gia tăng chất lượng kết nối cung - cầu, nâng chuẩn năng lực Doanh nghiệp Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam và tạo nền tảng bền vững gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các dự án quy mô lớn của các Doanh nghiệp FDI, dự án trọng điểm Quốc Gia trong thời gian tới.

Buổi làm việc giữa HASI và KN Holdings mở ra định hướng hợp tác đưa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia sâu vào hệ sinh thái khu công nghiệp thế hệ mới

Về phía KN Holdings, ông Trần Tấn Sỹ, Phó TGĐ phụ trách Khu công nghiệp đã giới thiệu định hướng phát triển hai khu công nghiệp quy mô lớn, giai đoạn 1 mỗi khu 1.000 ha, nằm liền kề sân bay quốc tế Long Thành theo mô hình thành phố công nghiệp - hệ sinh thái. Theo đó, KCN Bàu Cạn Tân Hiệp (KNIC Nam Long Thành) được định vị là trung tâm công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, tập trung các cụm ngành bán dẫn, hàng không - vũ trụ, điện - điện tử, cơ khí chính xác và tự động hóa, gắn với hoạt động R&D và sản xuất công nghệ cao. Cùng với đó, KCN Xuân Quế Sông Nhạn (KNIC Đông Long Thành) được quy hoạch trở thành trung tâm sản xuất quy mô lớn và bền vững, ưu tiên các ngành xe điện (EV), cơ khí chế tạo, năng lượng xanh và các ngành sản xuất tiên tiến, đóng vai trò trụ cột trong chuỗi cung ứng công nghiệp khu vực phía Nam.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong cấu trúc phát triển của KNIC là phân khu dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) và công nghiệp hỗ trợ. Mỗi khu công nghiệp đều bố trí khoảng 20 ha cho phân khu SMEs, với các lô đất linh hoạt 5.000-10.000 m² và hệ thống nhà xưởng xây sẵn (RBF) diện tích 1.000 - 5.000 m². Cách tiếp cận này giúp các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ được tích hợp vào chuỗi cung ứng của các nhà cung cấp cấp 1 và cấp 2 (Tier-1, Tier-2), từ đó trở thành một phần trong hệ sinh thái sản xuất phục vụ các tập đoàn sản xuất gốc (OEMs) như Boeing, Airbus, Intel, HP, Apple... ngay trong khu công nghiệp, thay vì phát triển rời rạc và phân tán bên ngoài.

Song song phát triển hạ tầng, KN Holdings cho biết đang thảo luận hợp tác với các tổ chức như METI (Nhật Bản), KOSMEs (Hàn Quốc) và các đối tác quốc tế khác nhằm hỗ trợ chuyển giao công nghệ, kết nối sản xuất và nâng cao tiêu chuẩn cho SMEs. Trong thời gian tới, KNIC sẽ đóng vai trò đầu mối kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với các "người mua" là nhà sản xuất lớn đang và sẽ đầu tư vào các khu công nghiệp KNIC, qua đó mở rộng thị trường và tăng khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Trần Tấn Sỹ - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khu công nghiệp KN Holdings (giữa) cùng đại diện Ban Xúc tiến thương mại và Quan hệ quốc tế bắt tay, thể hiện tinh thần hợp tác trong xúc tiến thương mại

Từ góc nhìn thị trường, sự hợp tác giữa HASI và KN Holdings phản ánh một xu hướng mới: liên kết hiệp hội ngành nghề với chủ đầu tư khu công nghiệp để cùng xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ không chỉ "theo sau" mà trở thành mắt xích chiến lược. Trong bối cảnh các tập đoàn FDI ngày càng coi trọng năng lực cung ứng nội địa, tiêu chuẩn ESG và tính ổn định dài hạn, mô hình hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Với tinh thần đó, HASI và KN Holdings thống nhất tiếp tục trao đổi các chương trình hợp tác cụ thể như xúc tiến đầu tư, hội thảo chuyên đề, kết nối B2B và hỗ trợ hội viên HASI tiếp cận không gian sản xuất phù hợp tại các khu công nghiệp KNIC. Đây được xem là bước đi quan trọng, không chỉ cho hai bên mà cho toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đang tìm kiếm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.