Hạt nhân cung ứng nguồn tri thức chất lượng cao cho Lâm Đồng

Thư viện Trường ĐH Đà Lạt ẢNH: BÁ DUY

Đồng hành cùng khát vọng vươn lên của địa phương, Trường đại học Đà Lạt đang chuyển mình mạnh mẽ, định hình một "tầm vóc mới" để tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng có chất lượng và uy tín cao của vùng Duyên hải miền Trung - Tây nguyên và cả nước, đồng thời là một trong hai trung tâm tri thức chủ lực của toàn vùng.

Bệ phóng tri thức trong không gian mới, phát triển mới

Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển nguồn nhân lực không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là nhân tố quyết định thành công. Đối với Lâm Đồng và khu vực Tây nguyên, đội ngũ trí thức chính là động lực tăng trưởng chủ đạo, đồng thời là nền tảng vững chắc bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, khi tỉnh Lâm Đồng đang không ngừng mở rộng không gian phát triển và kết nối liên vùng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10% đến 10,5%.

Trường đại học Đà Lạt ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường đại học Phan Thiết - Một nỗ lực kết nối các trung tâm tri thức trong không gian phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng ẢNH: A.T

Trong hệ sinh thái đó, Trường đại học Đà Lạt luôn tự hào giữ vai trò hạt nhân, cung ứng nguồn tri thức chất lượng cao cho toàn khu vực. Thực tiễn đã chứng minh, năng lực đào tạo của trường đã có những bước tiến vững chắc với hệ thống đa ngành và đa bậc đào tạo từ cử nhân đến tiến sĩ, chuẩn hóa theo phương pháp tiếp cận CDIO quốc tế. Với đội ngũ giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên đạt hơn 43%, các mũi nhọn đào tạo của trường được tập trung tối đa vào thế mạnh của địa phương như: nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, kinh doanh - dịch vụ và du lịch, khoa học xã hội và sư phạm. Hàng chục ngàn trí thức tốt nghiệp từ trường đang trực tiếp tham gia vận hành bộ máy hành chính và là lực lượng nòng cốt trong các thành phần kinh tế, góp phần làm thay đổi diện mạo của tỉnh nhà.

Chiến lược đổi mới toàn diện, định hình tầm vóc mới

Kỷ nguyên bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và những định hướng quy hoạch chiến lược của Chính phủ đặt ra những yêu cầu khắt khe mới đối với thị trường lao động. Sứ mệnh của Trường đại học Đà Lạt giờ đây không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ tri thức, mà mang trên vai trọng trách vươn lên thành một trung tâm đào tạo chất lượng cao cấp vùng, tiên phong trong các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và năng lượng mới. Đây chính là mệnh lệnh hành động, đòi hỏi nhà trường phải thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện để xứng đáng với vai trò dẫn dắt sự phát triển bền vững của toàn vùng Tây nguyên.

Theo Ban giám hiệu Trường đại học Đà Lạt, để tháo gỡ các điểm nghẽn và bứt phá, nhà trường đang quyết liệt triển khai một hệ thống các giải pháp chiến lược đồng bộ.

Trước hết là sự chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình đại học tự chủ, hiện đại, ứng dụng dữ liệu lớn vào hệ thống vận hành. Song song đó là việc đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực, đề cao tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề thực tiễn của người học.

Trường ĐH Đà Lạt - nơi lý tưởng để học tập, nghiên cứu ẢNH: BÁ DUY

Thứ hai, chiến lược đào tạo và phát triển khoa học công nghệ được gắn kết hữu cơ với quy hoạch không gian kinh tế mới của tỉnh. Các chương trình đào tạo đặc thù được thiết kế tinh gọn, bám sát thực tiễn nhằm cung cấp trực tiếp nhân lực chất lượng cho bộ máy hành chính, các khu nông nghiệp công nghệ cao và hệ sinh thái du lịch bền vững.

Thứ ba, nhà trường dồn lực cho quá trình hội nhập và chuyển đổi số bằng việc đầu tư phát triển hệ sinh thái khoa học công nghệ và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai; tập trung đào tạo lực lượng lao động tinh hoa, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghệ lõi (AI, bán dẫn, STEM).

Cuối cùng, mô hình liên kết "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp" được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu.

Việc triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp trụ cột nêu trên là lời giải trực tiếp cho bài toán đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ của tỉnh Lâm Đồng. Sự chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục và sự lớn mạnh của đội ngũ trí thức đòi hỏi sự đồng hành chặt chẽ và quyết tâm cao độ từ mọi nguồn lực xã hội.

Bước vào một giai đoạn lịch sử mới, với vị thế là trung tâm đào tạo chất lượng cao của toàn vùng, Trường đại học Đà Lạt cam kết sẽ tiên phong thực thi hiệu quả chiến lược đổi mới; tiếp tục là bệ phóng vững chắc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp trực tiếp vào sự phồn vinh, ổn định và phát triển bền vững của tỉnh Lâm Đồng trong không gian phát triển mới.