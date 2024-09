Hậu Giang: Bắt nhóm rượt đuổi, chém người trên quốc lộ 61

Ngày 1.9, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành A vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đ.T.D (29 tuổi), L.V.V.L (22 tuổi), N.T.V (19 tuổi) và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.P (16 tuổi, cùng ở H.Châu Thành A), để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Đây là 4 nghi phạm trong vụ án mang hung khí chém người gây thương tích 44%.



Nhóm 4 thanh thiếu niên cùng tang vật gây án ẢNH: THANH DUY

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 10 ngày 23.8, Công an TT.Rạch Gòi (H.Châu Thành A) nhận được tin báo của người dân có 4 thanh niên đi trên xe mô tô, mang theo hung khí rượt đuổi, chém 2 người gây thương tích trên quốc lộ 61 (đoạn thuộc ấp Thị Tứ, TT.Rạch Gòi), rồi lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành A phối hợp với Công an TT.Rạch Gòi và các đơn vị liên quan, khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, truy bắt nóng các nghi phạm. Sau gần 2 ngày, lực lượng công an đã bắt giữ 4 nghi phạm khi tất cả lẩn trốn trên địa bàn TT.Cái Tắc và đang tìm cách trốn khỏi địa phương.

Tại cơ quan công an, Đ.T.D khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với một nhóm thanh niên trên địa bàn nên đã rủ L.V.V.L, N.T.V và N.T.P mang theo hung khí để tìm giải quyết mâu thuẫn. Trên đường đi, nhóm gặp 2 nam thanh niên là P.N.A.Q (20 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, H.Châu Thành, Hậu Giang) và T.B.B (23 tuổi, ngụ xã Bình Thành, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) đang chở nhau bằng xe máy trên đường.

Cho rằng 2 người trên thuộc nhóm có mâu thuẫn với mình trước đó, Đ.T.D đã cùng đồng bọn rượt đuổi theo, chém P.N.A.Q và T.B.B khiến 2 nạn nhân bị thương tích nặng. Vụ việc chém người gây thương tích trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.