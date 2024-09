Hậu Giang: Giả công an, lừa tình nhiều phụ nữ

Ngày 14.9, Phòng CSHS Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Chàm Sa Ri (36 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) về hành vi giả danh công an nhân dân và quân đội nhân dân.



Theo điều tra ban đầu, vài tháng gần đây, Chàm Sa Ri xuất hiện tại địa bàn tỉnh Hậu Giang, mặc trang phục công an nhân dân, cấp bậc thượng tá, xưng tên giả là Nguyễn Thanh Tài. Chàm Sa Ri tự nhận đang công tác tại Phòng CSHS Công an tỉnh Hậu Giang.

Chàm Sa Ri tại cơ quan công an cùng trang phục công an và quân phục mua trên mạng xã hội ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Phát hiện sự việc, Phòng CSHS Công an tỉnh Hậu Giang đã mời Chàm Sa Ri về làm việc, thu giữ hai bộ trang phục công an nhân dân và quân đội nhân dân, quân hàm, khóa số 8, bảng tên cùng một số vật dụng liên quan.

Bước đầu, Chàm Sa Ri khai nhận, hơn 2 tháng trước, Chàm Sa Ri mua trang phục và một số công cụ trên mạng xã hội về mặc, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội để "lấy oai" nhằm làm quen nhiều phụ nữ. Khi tiếp xúc trực tiếp, Chàm Sa Ri mặc trang phục công an nhân dân và xưng đang công tác trong ngành công an.

Với thủ đoạn giả dạng công an này, Chàm Sa Ri đã tiếp cận làm quen được nhiều phụ nữ, chủ yếu là những người đã ly dị, phụ nữ sống độc thân; trong đó, nhiều người tin tưởng, nảy sinh quan hệ tình cảm với Chàm Sa Ri, thậm chí về sống chung nhà.

Hiện tại, Công an tỉnh Hậu Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi giả công an của Chàm Sa Ri; đồng thời thông báo ai là nạn nhân hoặc có thông tin về Chàm Sa Ri thì liên hệ với Phòng CSHS công an tỉnh Hậu Giang để cung cấp thông tin.