Hậu Giang tiếp tục vươn lên mạnh mẽ

Trong 6 tháng qua, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Hậu Giang tổ chức thành công lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất.

Nhiều kết quả đạt được rất khả quan

Tỉnh ủy Hậu Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các nghị quyết, chủ trương của T.Ư, nghị quyết, đề án của tỉnh một cách đồng bộ, hiệu quả. Hậu Giang đã thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 05/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định tạm thời vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hậu Giang; đưa vào vận hành phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Hậu Giang. Tỉnh ủy cũng quyết định thành lập các tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025- 2030; đồng thời hoàn thành việc xây dựng đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức hội nghị theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến Ảnh: Quang Minh Nhật

Ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, cho biết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tập trung giải quyết hiệu quả, dứt điểm từng vụ việc, không để xảy ra "điểm nóng". Các hoạt động của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đạt hiệu quả.

Tỉnh đã tổ chức thành công 3 hội nghị tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân mang lại kết quả rất khả quan. Các cơ quan dân cử ngày càng chủ động, sâu sát trong hoạt động. Hệ thống chính quyền chuyển động tích cực, trách nhiệm, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 (chỉ số này được công bố vào ngày 9.5.2024- PV) Hậu Giang xếp thứ 09/63 tỉnh thành, tăng 3 bậc; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 19/63 tỉnh thành, tăng 1 bậc; Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức (SIPAS) xếp thứ 29/63 tỉnh thành, tăng 4 bậc; Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) xếp thứ 11/63 tỉnh thành, tăng 36 bậc.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại hội nghị 28.6.2024 Ảnh: Quang Minh Nhật

Theo ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, ngày 22.6.2024 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 556/ QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chỉ đạo ngay việc xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 6 tháng đầu năm nay, Hậu Giang có tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,04%; xếp thứ 2 vùng ĐBSCL, xếp ở nhóm cao cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 87,45 triệu đồng, tăng gần 132% so cùng kỳ. Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại và bền vững. 41/51 xã của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 19.878 tỉ đồng, tăng 13,6% so cùng kỳ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo trọng tâm, trọng điểm. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiến hành khẩn trương, nghiêm túc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả tích cực. Du lịch phục hồi mạnh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả. Công tác đối ngoại triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Năm 2024, tỉnh Hậu Giang quyết tâm về đích sớm các chỉ tiêu trọng yếu liên quan phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với tinh thần "Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng", tỉnh Hậu Giang sẽ hoàn thành đạt, vượt cao các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra.

Giao thông Hậu Giang ngày càng phát triển Ảnh: Quang Minh Nhật

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, yêu cầu tiếp tục phát huy nội lực, tận dụng thời kỳ vàng, tranh thủ ngoại lực, khơi dậy tinh thần đổi mới, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng phát triển.

Hậu Giang tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo phương châm "Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất" trong đó tập chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; thực hiện đề án vị trí việc làm và ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử đảng bộ tỉnh.

Hậu Giang tập trung tối đa nhiều nguồn lực, đề ra giải pháp đồng bộ khắc phục những điểm nghẽn, xây dựng kế hoạch thực hiện, từ đó hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, trọng tâm là tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và nâng cao đời sống người dân. Kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; giảm nghèo bền vững "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Công tác quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Hậu Giang đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung hướng về cơ sở; kịp thời phản ánh kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Một góc xã nông thôn mới Đông Phú, H.Châu Thành, Hậu Giang Ảnh: Quang Minh Nhật

Toàn tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử, xây dựng chính quyền vững mạnh, thân thiện; thường xuyên chủ động làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Công tác cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa, cải thiện vị trí xếp hạng các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh từng năm và cả nhiệm kỳ; xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh, kinh tế số…