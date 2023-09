Hậu Giang vận động xây dựng 1.400 căn nhà giúp hộ nghèo

Chương trình xây dựng 1.400 căn nhà đại đoàn kết cũng là một trong những hoạt động đầy ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập (1.1.2004- 1.1.2024) tỉnh Hậu Giang.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tri ân những tấm lòng vàng ủng hộ chương trình xây nhà

Ảnh: Trường Sơn

Tỉnh vượt khó lo cho hộ nghèo

Đầu năm 2004 tỉnh Hậu Giang được thành lập trên cơ sở tách ra từ tỉnh Cần Thơ. Lúc đó Hậu Giang có trên 23,5% hộ nghèo sống trong những căn nhà lụp xụp, tạm bợ trống trước, hở sau.

Theo từng tháng, năm, nhiệm kỳ, lãnh đạo các cấp và người dân Hậu Giang đã vượt qua mọi khó, tích cực xóa đói giảm nghèo, quyên góp, tương trợ xây dựng nhà ở bền chắc để an cư, lạc nghiệp. 10 năm thành lập, phát triển (2004- 2014) trong khó khăn, thách thức, Hậu Giang đã nỗ lực vận động nhiều nguồn hơn 1.600 tỉ đồng triển khai xây dựng 40.000 căn nhà tình nghĩa, tình thương, đồng đội, đại đoàn kết… trao tặng hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào Khmer còn nhiều khó khăn về nhà ở. Từ năm 2015 đến nay Hậu Giang đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở quy mô lớn và phấn đấu đến năm 2025 diện tích nhà ở toàn tỉnh đạt 26,5m²/người trong đó khu vực đô thị (29,4m²/người), khu vực nông thôn 25,6m²/người.

Hộ nghèo ở Hậu Giang nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở

Ảnh: Trường Sơn

Ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, cho biết đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên và tỷ lệ hộ nghèo càng giảm nhanh. Đầu năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 4,84% và Hậu Giang phấn đấu đến cuối năm nay giảm thêm 1% nữa tức còn 3,84%. Những năm gần đây Hậu Giang chuyển mình mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) liên tục tăng và cao hơn bình quân cả nước. Thống kê cho thấy năm 2021 GRDP Hậu Giang đạt 3,28%, cao hơn 0,72% so với bình quân cả nước (cả nước tăng trưởng 2,56%). Năm 2022 GRDP Hậu Giang đạt 13,94% cao hơn 5,92% so bình quân cả nước (cả nước tăng trưởng 8,02%). Đặc biệt 6 tháng đầu năm 2023, GRDP Hậu Giang đạt 14,21% vươn lên đứng đầu cả nước. Công tác chăm lo hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở được triển khai thường xuyên với phương châm "không ai bị bỏ lại phía sau", góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. "Mặc dù được cả hệ thống chính trị quan tâm, huy động tối đa nguồn lực giúp đỡ song đến nay Hậu Giang vẫn còn 9.736 hộ nghèo, 7.426 hộ cận nghèo và hơn 1.400 gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở. Vì thế, chương trình vận động xây dựng 1.400 căn nhà đại đoàn kết rất cần sự hỗ trợ của các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp gần xa nhằm giúp nhiều hộ nghèo sớm an cư, ổn định cuộc sống…", ông Trần Văn Huyến bày tỏ.

Ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang (bìa phải) tiếp nhận bảng ủng hộ chương trình nhà đại đoàn kết

Ảnh: Trường Sơn

Những tấm lòng bác ái sẻ chia

Chương trình vận động xây dựng 1.400 căn nhà đại đoàn kết (50 triệu đồng/căn) trao tặng hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có tổng kinh phí 70 tỉ đồng. Chương trình này huy động đóng góp, hỗ trợ từ nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong ngoài tỉnh Hậu Giang.

Theo ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, chương trình vận động xây dựng 1.400 căn nhà đại đoàn kết nhận được sự quan tâm hỗ trợ rất lớn từ ông Trần Thanh Mẫn (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực QH khóa XV), ông Lê Tiến Châu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Các ông Trần Thanh Mẫn, Lê Tiến Châu đã tích cực vận động, hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho chương trình nhiều ý nghĩa này. Tỉnh Hậu Giang chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, doanh nghiệp gần xa đã hỗ trợ cho chương trình xây dựng 1.400 căn nhà đại đoàn kết. Tính đến thời điểm diễn ra lễ phát động, chương trình đã nhận được sự ủng hộ xây dựng 910 căn nhà với tổng kinh phí 45,5 tỉ đồng. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tiếp nhận từ 5 nhà tài trợ 20,5 tỉ đồng giúp xây dựng 410 căn nhà. Các đơn vị cấp huyện ở Hậu Giang đăng ký xây dựng 400 căn nhà (20 tỉ đồng). Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Hậu Giang hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà, tổng kinh phí 5 tỉ đồng. Chương trình rất mong quý lãnh đạo và các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà hảo tâm, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hậu Giang sớm hoàn thành 490 căn nhà còn lại với tổng kinh phí 24,5 tỉ đồng.

Nhà tạm bợ rất cần được xây kiên cố để an cư Ảnh: Quang Minh Nhật

Cũng theo ông Đồng Văn Thanh, chương trình vận động xây dựng 1.400 căn nhà đại đoàn kết sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tạo sức lan tỏa tích cực. Vì thế, UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các xã, phường, thị trấn nhanh chóng trao đổi, thống nhất với các gia đình được hỗ trợ, sớm triển khai thực hiện. Những gia đình được hỗ trợ nhà đại đoàn kết trong quá trình xây dựng nên cố gắng huy động thêm nguồn lực vật chất, ngày công lao động nhằm sớm hoàn thành công trình nhà ở, nhanh chóng ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên, góp phần vào sự phát triển chung kinh tế - xã hội tại địa phương. Các địa phương trong tỉnh, tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", quan tâm chăm lo hơn nữa hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...