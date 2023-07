Hậu Giang vượt khó vươn lên mạnh mẽ

Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang vừa chủ trì hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2023 với nhiều thông tin vui, lạc quan.

Ông Nghiêm Xuân Thành (đứng) phát biểu giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2023 Ảnh: Quang Minh Nhật

Các thông tin lưu tâm

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết kinh tế Hậu Giang 6 tháng đầu năm nay đạt nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 14,21%, dẫn đầu cả nước. Trong 6 tháng, 391 doanh nghiệp thành lập mới (tổng vốn đăng ký 1.274 tỉ đồng), lũy kế doanh nghiệp đang hoạt động và có kê khai thuế là 3.520 doanh nghiệp, tăng 470 doanh nghiệp so cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng với giá trị sản xuất thực hiện hơn 18.610 tỉ đồng, tăng 9,95% so cùng kỳ. Doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ăn uống và các loại hình dịch vụ tiêu dùng khác đạt trên 28.085 tỉ đồng, tăng 13,77% so cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng thực hiện 570 triệu USD, tăng 6,61% so cùng kỳ… Ngày 11.4.2023 Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022. Theo đó PCI năm 2022 của tỉnh Hậu Giang xếp 12/63 tỉnh thành, tăng 26 bậc so với cùng kỳ năm 2021. PCI tăng vọt đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ về một môi trường thu hút đầu tư ngày càng hấp dẫn nơi vùng đất Hậu Giang nhiều tiềm năng.

Trung tâm nhiệt điện Sông Hậu 1 tại Hậu Giang Ảnh: Quang Minh Nhật

Theo ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, cán bộ; công tác dân vận; công tác Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng luôn được quan tâm đặc biệt và đạt kết quả cao. 6 tháng qua kinh tế- xã hội của Hậu Giang đạt những kết quả quan trọng. Du khách trong ngoài nước đến Hậu Giang tăng cao so cùng kỳ. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án lớn đảm bảo tiến độ đề ra. Tỉnh thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể thao triển khai đa dạng, phong phú. Hậu Giang tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, trong đó chú trọng mở rộng ngoại giao kinh tế, hợp tác quốc tế…

Đài PT-TH Hậu Giang (HGTV) phát triển mạnh mẽ và đang thu hút đông đảo khán giả theo dõi chương trình "Phim Việt thời vang bóng" Ảnh: Quang Minh Nhật

Những định hướng phát triển

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, cho hay Hậu Giang đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ mới và tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức. Hậu Giang tuyệt đối chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ. Ai vi phạm thì xử lý nghiêm, không có vùng cấm. Trên tinh thần "Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng", Hậu Giang tranh thủ cơ hội, tận dụng thời cơ để phát triển nhanh, bền vững. Hậu Giang đề ra mục tiêu mỗi năm phải tăng thêm 1.000 tỉ đồng nguồn thu ngân sách nhà nước.

Giao thông đường bộ trên địa bàn Hậu Giang ngày càng thông thoáng Ảnh: Quang Minh Nhật

Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế hằng năm từ 6,5-7%. Tuy nhiên với mức tăng trưởng này khó mà đưa Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững. Vì thế hiện nay mục tiêu tăng trưởng được điều chỉnh lên mức cao hơn và phấn đấu duy trì ổn định nhiều năm. Hậu Giang quyết tâm đến năm 2025 cải thiện thứ hạng trong khu vực ĐBSCL và đến năm 2030 cải thiện thứ hạng trong cả nước. Tỉnh kêu gọi đầu tư mạnh mẽ vào nhiều lĩnh vực với quan điểm nhất quán "Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui", "Sự thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh". Hậu Giang xây dựng "Một văn hóa, một ngôn ngữ" chung từ tỉnh xuống tận cơ sở trên tinh thần lợi ích của nhà nước, của người dân, của doanh nghiệp phải luôn được đảm bảo trong khuôn khổ pháp luật. Trong thu hút đầu tư, Hậu Giang luôn nêu cao khẩu hiệu hành động "2 nhanh" (nhanh giải phóng mặt bằng, nhanh thủ tục đầu tư), "3 tốt" (cơ hội tốt, chính sách tốt, hạ tầng tốt) và cam kết của lãnh đạo tỉnh là luôn sẵn sàng chào đón những nhà đầu tư tâm huyết, tiềm năng. Với quan điểm "không lùi bước, không nói khó, không nói không thể" thời gian tới cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng: Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất. "Hậu Giang sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án trọng điểm, có chọn lọc sớm được triển khai, đạt hiệu quả cao, bền vững. Tỉnh ủy tới đây xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; chú trọng thu hút, tiếp cận nhà đầu tư vào khu công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có năng lực; đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục thành lập 2 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…", ông Nghiêm Xuân Thành thông tin.