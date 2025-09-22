Hậu sáp nhập, Quy Nhơn được quy hoạch trở thành ‘hạt nhân’ của siêu tỉnh Gia Lai

Quy Nhơn - "Đầu tàu" tăng trưởng của siêu tỉnh Gia Lai sau sáp nhập

Ngày 1.7.2025 đánh dấu cột mốc lịch sử khi Bình Định sáp nhập với Gia Lai, hình thành "siêu tỉnh" có diện tích 21.576 km² (lớn thứ hai cả nước), hội tụ "rừng vàng, biển bạc". Quy Nhơn, với vị trí trung chuyển giữa duyên hải miền Trung và Tây nguyên, được chọn làm trung tâm chính trị - hành chính, giữ vai trò "hạt nhân" tăng trưởng của tỉnh Gia Lai mới.

Sức mạnh nổi bật của Quy Nhơn đến từ khả năng kết nối vùng. Cảng Quy Nhơn - trung tâm logistics quan trọng của cả miền Trung - Cảng tổng hợp quốc gia, có thể tiếp nhận tàu 50.000 DWT với công suất hơn 12 triệu tấn/năm. Đây chính là cửa ngõ đưa nông - lâm sản Tây nguyên ra thế giới, đồng thời là "đầu vào" của sản xuất và hàng tiêu dùng nhập khẩu.

Với vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ, Quy Nhơn giữ vai trò “đầu tàu” tăng trưởng của tỉnh Gia Lai mới

Ngoài cảng biển, hệ thống giao thông đường bộ và hàng không cũng tạo nên sức bật cho Quy Nhơn. Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, quốc lộ 19 mới, quốc lộ 19B và cầu Thị Nại không chỉ rút ngắn hành trình từ biển lên cao nguyên mà còn mở ra không gian phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Đặc biệt, sân bay Phù Cát cũng đang được nâng cấp để đón 5 triệu lượt khách vào năm 2030.

Thừa hưởng những lợi thế ấy, Quy Nhơn đã và đang phát triển một nền kinh tế năng động.

Các khu công nghiệp như Becamex, Phú Tài… thu hút nhiều nhà đầu tư quốc tế đến từ Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc trong những lĩnh vực giá trị cao như dược phẩm, công nghệ, chế biến thực phẩm, dệt may và lắp ráp ô tô - xe máy. Du lịch cũng khẳng định vai trò mũi nhọn khi loạt danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió - Nhơn Lý, Hòn Sẹo, Hòn Sun… góp phần giúp tỉnh đón hơn 9 triệu lượt khách nội địa trong năm 2024, tăng 83% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, sự hiện diện của các trung tâm nhân lực và đổi mới sáng tạo như Đại học Quy Nhơn, Trung tâm Khám phá Khoa học, trường phổ thông liên cấp FPT… cũng tạo nền tảng vững chắc, giúp Quy Nhơn đón làn sóng kinh tế tri thức.

Đòn bẩy tăng trưởng cho thị trường bất động sản Quy Nhơn bứt phá

Trở thành "đầu tàu" tăng trưởng, thúc đẩy nền kinh tế cũng mở ra cơ hội bứt phá cho bất động sản Quy Nhơn.

Theo đó, sự phát triển của các khu công nghiệp, logistics, cảng biển và sân bay, tất yếu sẽ thu hút giới chuyên gia, kỹ sư… về làm việc, sinh sống, qua đó kéo theo nhu cầu nhà ở tăng cao. Với nhóm khách hàng này, các khu đô thị quy hoạch bài bản chính là đích đến an cư lý tưởng của họ.

Cùng với đó, việc đặt trung tâm chính trị - hành chính tại Quy Nhơn được xem là "cú hích" giúp bất động sản nơi đây bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, tương tự như Đà Nẵng trong giai đoạn 2005-2015. Chưa kể, mặt bằng giá đất hiện tại ở Quy Nhơn vẫn còn thấp hơn so với Nha Trang, Đà Nẵng từ 30 - 50% (theo dữ liệu từ Batdongsan.com), cho thấy dư địa tăng giá lớn nhờ hưởng lợi từ FDI, tốc độ đô thị hóa và sự bùng nổ du lịch.

Với hệ tiện ích hiện đại, môi trường sống trong lành cùng cảnh quan tự nhiên sông biển hiếm có, Quy Nhơn ngày càng khẳng định vị thế là tâm điểm của làn sóng an cư và đầu tư, thu hút mạnh mẽ không chỉ cộng đồng doanh nghiệp, cư dân Gia Lai mà còn từ nhiều vùng tỉnh thành khác.

Tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 19, dự án Quy Nhơn Iconic được hưởng lợi lớn từ quy hoạch liên vùng

Trong dòng chảy ấy, Quy Nhơn Iconic - "Làng Sông Phố Biển" được đánh giá là điểm sáng của thị trường khi sở hữu nhiều lợi thế khác biệt.

Dự án tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 19, chỉ cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 10 phút di chuyển; dễ dàng kết nối đến cảng biển quốc tế Quy Nhơn và các điểm du lịch nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió, Ghềnh Ráng trong khoảng 15 phút; cách sân bay Phù Cát khoảng 20 phút.

Với 60% diện tích cho mảng xanh và tiện ích cộng đồng, Quy Nhơn Iconic kiến tạo một không gian sống an lành cho cư dân

Được quy hoạch theo chuẩn quốc tế với 6 tổ hợp gồm 50 tiện ích hiện đại, Quy Nhơn Iconic đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giáo dục - thương mại - giải trí - nghỉ dưỡng. Đặc biệt, phong cách kiến trúc khéo léo lồng ghép những giá trị truyền thống được gìn giữ lâu đời vào nhịp sống sôi động, kiến tạo một đô thị hòa quyện giữa tinh hoa văn hóa bản địa với phong cách sống hiện đại. Dự án cũng sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng gồm đất nền nhà phố liên kế, đất nền shophouse, shophouse và biệt thự, phù hợp cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư tìm kiếm biên độ tăng giá bền vững.

Đáng chú ý, ngày 21.9.2025 vừa qua, Quy Nhơn Iconic cũng chính thức ra mắt phân khu Hoàng Giang. Sự kiện thu hút đông đảo đối tác, khách hàng và các nhà đầu tư, khẳng định sức hút mạnh mẽ của Quy Nhơn Iconic - Làng Sông Phố Biển trên hành trình trở thành điểm đến an cư và đầu tư hàng đầu miền Trung.

Quy Nhơn đang vươn mình mạnh mẽ để đảm nhận vai trò "đầu tàu" tăng trưởng của siêu tỉnh Gia Lai. Trong "đầu tàu" tăng trưởng đó, Quy Nhơn Iconic sở hữu vị trí nằm trong tâm điểm phát triển hạ tầng - hành chính - đô thị mới của miền Trung, chính là biểu tượng cho khát vọng xây dựng một đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ trọn bản sắc, góp phần viết tiếp câu chuyện chuyển mình ấn tượng của Quy Nhơn trong tương lai.