Hậu trường chụp ảnh cưới của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won trong 'Nữ hoàng nước mắt'

Hậu trường hai tập đầu của Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) thu hút nhiều sự chú ý. Đặc biệt, loạt khoảnh khắc Kim Soo Hyun và Kim Ji Won ngọt ngào lúc chụp ảnh cưới cho bộ phim được lan truyền rầm rộ, cả hai gây sốt vì độ đẹp đôi, trang phục sang trọng thanh lịch.

Ảnh cưới của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won trên phim

Khoảnh khắc hậu trường của cả hai gây sốt CHỤP MÀN HÌNH TWITTER

Dù chỉ là những giây phút đằng sau ống kính, nhưng Kim Soo Hyun và Kim Ji Won vẫn tạo "phản ứng hóa học" bùng nổ. Thậm chí, nhiều khán giả nhận xét họ trông giống một cặp đôi đang chụp ảnh cưới thật ngoài đời, không phải đang đóng phim.

Vì thế, người hâm mộ càng tiếp tục gán ghép Kim Soo Hyun và Kim Ji Won hơn, kỳ vọng cả hai "phim giả tình thật". Những tương tác của cả hai trên Nữ hoàng nước mắt, hậu trường và khi đi tuyên truyền phim cũng được chia sẻ rộng rãi.

Trước đó, bối cảnh đám cưới hoành tráng của hai nhân vật chính Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hong Hae In (Kim Ji Won) trong Queen of Tears từng khiến không ít người xem liên tưởng đến hôn lễ của Hyun Bin và Son Ye Jin cách đây 2 năm.

Fan yêu cầu đoàn làm phim tung thêm nhiều hình ảnh chất lượng về đám cưới của cặp diễn viên chính CHỤP MÀN HÌNH TWITTER

Khung cảnh hôn lễ trong tập 1 tác phẩm INSTAGRAM NV

Nữ hoàng nước mắt nhanh chóng nổi tiếng dù chỉ mới chiếu hai tập đầu tiên. Giữa lúc phim đang được quan tâm, "phốt" đạo nhái của biên kịch Park Ji Eun cũng bất ngờ bị khui lại. Theo đó, "mẹ đẻ" của Queen of Tears từng ba lần đối mặt với nghi vấn sao chép ý tưởng.

Cụ thể, năm 2013, Vì sao đưa anh tới của Park Ji Eun bị tố bắt chước bộ truyện tranh của họa sĩ Kang Kyung Ok. Đến năm 2017, biên kịch Park Ki Hyun đệ đơn kiện biên kịch Park Ji Eun, cáo buộc Huyền thoại biển xanh vi phạm bản quyền nội dung bộ phim The Legend of Hae Wol Sea: Pearly Shells. Gần đây nhất, một người khác cũng tố Park Ji Eun ăn cắp chất xám của mình để tạo nên Hạ cách nơi anh. Trong cả ba lần, Park Ji Eun đều phủ nhận.

Nữ hoàng nước mắt vấp phải nhiều tranh cãi khi chỉ mới phát sóng hai tập đầu tiên POSTER PHIM

Tuy nhiên, làn sóng tranh cãi xoay quanh vụ việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không ít người xem tuyên bố tẩy chay Nữ hoàng nước mắt, dự án của một biên kịch nhiều lần bị cáo buộc đạo nhái. Fan phim lo ngại ồn ào này sẽ ảnh hưởng lớn đến tác phẩm thời gian tới, nên mong Park Ji Eun sớm đưa ra thông báo rõ ràng.

Nữ hoàng nước mắt do Kim Hee Won và Jang Young Woo làm đạo diễn, Park Ji Eun viết kịch bản. Queen Of Tears có sự tham gia của dàn sao Hàn Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon, Lee Joo Bin, Yoon Bo Mi, Lee Mi Sook… Tác phẩm chiếu tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN. Rating tập 1 và 2 phim lần lượt đạt 5,9% và 8,7% trên toàn Hàn Quốc.