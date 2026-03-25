Hậu trường 'tướng quân kem nền' Trương Lăng Hách ngồi xe đẩy... ra trận

Trương Lăng Hách đang oằn mình hứng chịu bão dư luận với danh xưng "tướng quân kem nền" trong dự án cổ trang chiếu mạng mới nhất (ảnh lớn) và những hình ảnh hậu trường (ảnh nhỏ) đang được bàn luận sôi nổi Ảnh: Chụp màn hình

Những ngày qua, dự án cổ trang Trục Ngọc trở thành đề tài bàn luận sôi nổi khi loạt video hậu trường của Trương Lăng Hách trong vai Tạ Chinh được lan truyền rộng rãi. Hình ảnh vị tướng quân cưỡi ngựa xông trận đầy khí chất trên màn ảnh đối lập hoàn toàn với thực tế trường quay, nơi nam diễn viên chủ yếu diễn xuất trên các thiết bị cơ khí và hệ thống dây cáp hỗ trợ.

Các clip cho thấy "chiến mã" của Tạ Chinh thực chất chỉ là mô hình nửa thân ngựa gắn trên xe đẩy. Trong những cảnh chiến đấu, ê-kíp phải phối hợp đẩy thiết bị để tạo cảm giác phi nước đại, trong khi diễn viên giữ thăng bằng và thực hiện động tác vung kiếm. Ở những phân đoạn lên ngựa, dây cáp được sử dụng để nâng cơ thể, giúp động tác trở nên nhẹ nhàng và đẹp mắt hơn khi lên hình.

Nếu chỉ dừng lại ở yếu tố kỹ thuật, nhiều khán giả vẫn xem đây là cách làm quen thuộc của phim cổ trang hiện đại. Tuy nhiên, tranh cãi bắt đầu nổ ra khi những hình ảnh hậu trường này được đặt cạnh tạo hình quá trau chuốt của nhân vật trên phim.

Ảnh chế giễu của cư dân mạng xứ Trung về tướng quân thời nay Ảnh: Chụp màn hình

Không ít khán giả nhận định ê-kíp đang đặt nặng việc "đánh bóng" hình tượng Tạ Chinh theo hướng hoàn mỹ, hơn là đầu tư cho cảm giác chân thực của nhân vật. Trên các diễn đàn, đặc biệt là Bilibili, nhiều ý kiến bày tỏ sự hoài nghi về cách dàn dựng. Có người cho rằng cảnh lên ngựa bị "làm quá" khi phải nhờ đến hệ thống dây kéo. Thậm chí, có bình luận cho rằng nếu mọi chuyển động đều phụ thuộc vào kỹ thuật như vậy, ranh giới giữa diễn xuất và mô phỏng ngày càng bị xóa nhòa...

Những nhận xét này không tách rời làn sóng phê phán đã xuất hiện trước đó về tạo hình Tạ Chinh. Trong nhiều cảnh quay, nhân vật bị cho là quá sạch sẽ, gương mặt phủ lớp kem nền dày, đường nét được chăm chút kỹ lưỡng đến mức thiếu đi sự khắc nghiệt của chiến trường. Mái tóc luôn gọn gàng, bóng mượt, gần như không có dấu hiệu của một người vừa trải qua sinh tử nơi trận mạc.

Chính sự "hoàn hảo" này khiến một bộ phận khán giả cảm thấy thiếu thuyết phục. Với họ, hình tượng một tướng quân không chỉ cần khí chất mà còn phải mang dấu vết của chiến tranh: bụi bặm, mệt mỏi, thậm chí là thương tích. Khi những yếu tố ấy bị làm mờ bởi lớp trang điểm và kỹ xảo, cảm xúc mà nhân vật mang lại cũng giảm đi đáng kể.

Hai thái cực của hình tượng võ tướng: nhân vật do Hà Nhuận Đông thể hiện với làn da sạm nắng, giáp trụ phong trần đối lập hoàn toàn với gương mặt trắng mịn, môi đỏ mọng của Trương Lăng Hách trong Trục Ngọc Ảnh: Poster phim

Dẫu vậy, cũng có ý kiến bênh vực cho rằng đây là xu hướng phổ biến của dòng phim cổ trang thần tượng, nơi yếu tố thẩm mỹ được đặt lên hàng đầu nhằm thu hút khán giả trẻ. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, việc giữ hình ảnh diễn viên chỉn chu phần nào được xem là lựa chọn mang tính thương mại.

Câu chuyện của Trục Ngọc vì thế không chỉ dừng ở vài clip hậu trường gây cười, mà còn phản ánh rõ một vấn đề lớn hơn: ranh giới giữa thẩm mỹ và tính chân thực trong phim ảnh. Khi công nghệ ngày càng phát triển, việc tạo ra những hình ảnh đẹp mắt trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng đồng thời, khán giả cũng ngày càng khắt khe, đòi hỏi nhiều hơn ở chiều sâu diễn xuất và sự thuyết phục của nhân vật.

Giữa hai yêu cầu đó, bài toán cân bằng vẫn là điều không dễ. Và những tranh luận xoay quanh tạo hình nhân vật Tạ Chinh cho thấy, chỉ riêng vẻ ngoài hào nhoáng thôi có lẽ chưa đủ để giữ chân người xem.