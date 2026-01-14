Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hậu vệ HUFLIT thừa nhận chủ quan trên thế thắng, quyết đấu Trường ĐH Tôn Đức Thắng để giành vé play-off
Video Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Võ Hiếu
Võ Hiếu
14/01/2026 22:49 GMT+7

Với kết quả hòa trên SVĐ Tao Đàn sáng 14.1, HUFLIT và HUB đều bỏ lỡ cơ hội bứt lên ở nhóm 1, khiến cuộc đua vé đi tiếp vẫn còn rộng mở. HUFLIT trước đó thắng Học viện Hàng không Việt Nam 2-0 và sẽ hướng đến trận gặp Trường ĐH Tôn Đức Thắng ngày 18.1, được xem là màn đối đầu có thể quyết định cục diện cạnh tranh suất play-off.

Sáng 14.1, trận đấu giữa Trường ĐH Ngân hàng TP.HCMTrường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM (HUFLIT) tại giải bóng đá TNSV THACO Cup 2026 diễn ra hấp dẫn, căng thẳng trong. Hai đội chơi quyết liệt, liên tục có những pha va chạm, tạo nên thế trận nảy lửa.

Không giấu áp lực, HLV Phan Duy Nguyễn cho biết bảng đấu rất khó khi HUFLIT còn phải gặp đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đối thủ được đánh giá cao.

Ở phía cầu thủ, đại diện HUFLIT là Đỗ Minh Quân thừa nhận đội đã đánh rơi lợi thế vì sự chủ quan và thiếu liên lạc trong hiệp 2.

Một điểm khiến HUFLIT chưa thể "thở phào", nhưng cũng mở ra màn đối đầu được xem như trận bản lề với Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Mục tiêu "phải thắng để giành vé play-off" của thầy trò HUFLIT đang tự đặt mình vào thử thách lớn nhất và cũng là cơ hội để chứng minh hình ảnh "HUFLIT phiên bản mới".

- Ảnh 1.

 

Bàn thắng chớp nhoáng ngay từ những giây đầu trận đã mở ra thế trận thuận lợi để Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại chơi bùng nổ và giành chiến thắng đậm trước Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn.

