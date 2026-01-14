Sáng 14.1, trận đấu giữa Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM (HUFLIT) tại giải bóng đá TNSV THACO Cup 2026 diễn ra hấp dẫn, căng thẳng trong. Hai đội chơi quyết liệt, liên tục có những pha va chạm, tạo nên thế trận nảy lửa.

Hậu vệ HUFLIT thừa nhận chủ quan trên thế thắng, quyết đấu Trường ĐH Tôn Đức Thắng để giành vé play-off

Không giấu áp lực, HLV Phan Duy Nguyễn cho biết bảng đấu rất khó khi HUFLIT còn phải gặp đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đối thủ được đánh giá cao.

Ở phía cầu thủ, đại diện HUFLIT là Đỗ Minh Quân thừa nhận đội đã đánh rơi lợi thế vì sự chủ quan và thiếu liên lạc trong hiệp 2.

Một điểm khiến HUFLIT chưa thể "thở phào", nhưng cũng mở ra màn đối đầu được xem như trận bản lề với Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Mục tiêu "phải thắng để giành vé play-off" của thầy trò HUFLIT đang tự đặt mình vào thử thách lớn nhất và cũng là cơ hội để chứng minh hình ảnh "HUFLIT phiên bản mới".