Hậu vệ tương lai của đội tuyển Việt Nam Jason Quang Vinh: Ngọt ngào ngày đầu xuân

Jason Pendant Quang Vinh gia nhập CLB Công an Hà Nội từ đầu mùa giải 2024 - 2025 (tháng 8.2024) và thi đấu cho đến nay. Đây là năm đầu tiên hậu vệ cánh sinh năm 1997 ăn tết cổ truyền Việt Nam cùng vợ và 2 con tại Hà Nội.

Trong ngày đầu năm Ất Tỵ 2025, Jason Pendant Quang Vinh đăng tải trên mạng xã hội những hình ảnh đầy ngọt ngào của anh và gia đình. Trên phố phường rực rỡ sắc xuân, hậu vệ Việt kiều cùng con trai mặc áo dài đỏ, trong khi vợ và con gái diện áo dài hồng duyên dáng đã lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Gia đình Jason Pendant Quang Vinh du xuân Ất Tỵ 2025 ẢNH: FBNV

Đây là năm đầu tiên Jason Pendant Quang Vinh cùng gia đình ăn tết cổ truyền tại Việt Nam ẢNH: FBNV

Gia đình Jason Pendant Quang Vinh du xuân trên phố phường Hà Nội ẢNH: FBNV

Jason Pendant Quang Vinh cùng 2 nhóc tì ẢNH: FBNV

Jason Pendant Quang Vinh khao khát được khoác áo đội tuyển Việt Nam

Hiện tại, Jason Pendant Quang Vinh đang trong quá trình nhập tịch Việt Nam. Theo CLB Công an Hà Nội, hậu vệ sinh năm 1997 rất khát khao sớm được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Đội bóng ngành công an cho biết: "Jason Quang Vinh luôn mong muốn trở thành công dân Việt Nam để cống hiến cho thể thao Việt Nam, đây cũng là định hướng của CLB CAHN khi đưa cầu thủ sinh năm 1997 về thi đấu. Khoác áo CLB CAHN từ đầu mùa giải 2024 - 2025, Jason Quang Vinh Pendant nhanh chóng hòa nhập và thể hiện được được tài năng của mình. Anh trở thành một trong những hậu vệ cánh trái hàng đầu V-League thời điểm hiện tại. Việc Jason Quang Vinh thi đấu xuất sắc nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ về tương lai thi đấu cho đội tuyển Việt Nam của cầu thủ sinh năm 1997.

CLB Công an Hà Nội luôn mong muốn những cầu thủ có dòng máu gốc Việt như Nguyễn Filip hay Jason Quang Vinh trong đội hình và hỗ trợ họ sớm có quốc tịch Việt Nam để thi đấu và cống hiến vì màu cờ sắc áo của đội tuyển Quốc gia. Đây cũng là định hướng của CLB Công an Hà Nội khi đưa hậu vệ mang hai dòng máu Pháp - Việt về thi đấu. Bản thân Jason Quang Vinh cũng luôn mong muốn được trở thành một công dân Việt Nam, sớm có cơ hội cống hiến cho đội tuyển quốc gia nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Trong thời gian qua, CLB Công an Hà Nội cùng Jason Quang Vinh đã tiến hành các thủ tục cần thiết để cầu thủ sinh năm 1997 sớm có quốc tịch Việt Nam. Trong quá trình làm việc, CLB Công an Hà Nội luôn nỗ lực phối hợp với tất cả các đơn vị liên quan để sớm thúc đẩy mong muốn này trở thành hiện thực. Hiện tại, quá trình hỗ trợ các thủ tục xin quốc tịch Việt Nam cho Jason Quang Vinh Pendant vẫn đang được CLB Công an Hà Nội cùng các cơ quan có thẩm quyền phối hợp và xử lý. CLB Công an Hà Nội sẽ thông tin tới truyền thông cũng như người hâm mộ về việc Jason Quang Vinh chính thức có quốc tịch Việt Nam trên các nền tảng mạng xã hội của CLB khi có kết quả. CLB Công an Hà Nội cũng hy vọng rằng Jason Quang Vinh sẽ có quốc tịch sớm nhất trong thời gian tới".

Nếu thành công có quốc tịch Việt Nam và được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội, Jason Pendant Quang Vinh hứa hẹn là sự bổ sung chất lượng đối với đội tuyển Việt Nam.