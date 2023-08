Hãy trở thành khách bay thông thái với 9 bí kíp hữu ích từ Vietjet

1. Đặt vé bay "đúng nơi, đúng thời điểm"

Đối với du khách nước ngoài, hầu hết trong số họ đều chuẩn bị trước cho mỗi chuyến du lịch từ 2-6 tháng, như lên trước kế hoạch đặt vé bay, phòng khách sạn, phương tiện di chuyển trong chuyến đi… Điều đó không chỉ giúp họ tiết kiệm được chi phí mà quan trọng hơn là chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình du lịch của mình, khiến những trải nghiệm của chuyến đi trở nên hứng thú và giàu cảm xúc hơn. Vậy nên, Vietjet khuyên bạn hãy chủ động đặt vé bay sớm trước từ ít nhất 3 tháng đối với tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế để có thể tìm kiếm được những ưu đãi tốt nhất và đặt được vé bay với chi phí thấp nhất. Ngoài ra, đi du lịch vào mùa thấp điểm sau mùa hè từ tháng 9 đến giữa tháng 12 hàng năm cũng là một gợi ý tuyệt vời để tiết kiệm tài chính cho chuyến đi. Hành khách đặt vé với ưu đãi tốt nhất, miễn phí thanh toán qua ví SkyPay tại trang website chính thức của hãng bay https://www.vietjetair.com/ hoặc ứng dụng điện thoại Vietjet Air.

2. Chọn đúng hạng vé, gia tăng trải nghiệm

Với hành khách di chuyển đường dài, mang theo nhiều hành lý, hay đơn giản là yêu thích những trải nghiệm tiện nghi vượt trội thì hạng vé SkyBoss và Business của Vietjet là lựa chọn số một.

Hành khách của hai hạng vé này được hưởng nhiều đặc quyền vượt trội như hành lý ký gửi từ 30kg đến 60kg, ưu tiên làm thủ tục, nghỉ ngơi trong phòng chờ sang trọng và khoang máy bay riêng tư suốt hành trình… Đặc biệt, với mỗi chuyến bay, hành khách còn được thưởng thức đại tiệc ẩm thực organic xanh tươi, phù hợp với nhu cầu cân bằng dinh dưỡng, giúp giảm căng thẳng và tái tạo năng lượng mới.

Với những hành khách di chuyển đường bay ngắn dưới 6 tiếng, mang theo hành lý gọn nhẹ có thể cân nhắc chọn hạng vé Eco hoặc Deluxe để giúp tiết kiệm chi phí, nhưng vẫn đảm bảo đủ các điều kiện tiêu chuẩn phù hợp.

Hành khách trải nghiệm đặt vé trên ứng dụng di động Vietjet Air

3 . Chỗ ngồi như ý, trải nghiệm "mê ly"

Khách bay Vietjet có thể chọn chỗ ngồi tùy vào nhu cầu, độ tuổi, sức khỏe, … Vietjet có đa dạng các chỗ ngồi đặc biệt, chỗ ngồi phía trước, chỗ ngồi rộng chân, chỗ ngồi bên cạnh, chỗ ngồi tiêu chuẩn.

Đa dạng ghế ngồi phục vụ nhu cầu của hành khách

Chỗ ngồi đặc biệt rất phù hợp với hành khách mong muốn có sự riêng tư, thoải mái trong suốt chuyến bay, đồng thời được ưu tiên xuống máy bay sớm. Chỗ ngồi phía trước cũng là lựa chọn lý tưởng khi giúp hành khách dễ lên - xuống máy bay, bởi đây là những hàng ghế đầu.



Chỗ ngồi rộng chân phù hợp nhất với người lớn tuổi, hay hành khách có nhu cầu ngồi duỗi chân thoải mái, có nhiều không gian thư giãn trên các chuyến bay đường dài, vì không gian này rộng hơn 50% so với hàng ghế thông thường. Chỗ ngồi tiêu chuẩn bên cạnh lối đi và các cửa sổ rất phù hợp với những hành khách trẻ hoặc người yêu thích ngắm nhìn khung cảnh bầu trời thú vị.

Trải nghiệm bay thoải mái trên độ cao 10,000 mét cùng Vietjet

‎ 4. Hành lý đúng chuẩn, bay thật thảnh thơi

Trước mỗi chuyến bay, hãy nắm chắc thông tin về quy định hành lý xách tay và ký gửi tương ứng từng hạng vé. Đối với Vietjet, thông tin cơ bản về hành lý xách tay là tiêu chí nhỏ - gọn - nhẹ, mỗi hành khách (trừ trẻ em dưới 2 tuổi) được phép mang một kiện chính hành lý kích thước 56cm x 36cm x 23 cm, với tổng khối lượng tối đa 7kg/ kiện. Đặc biệt, hãy lưu ý về quy định chất lỏng được mang theo trong hành lý xách tay với thể tích mỗi vật chứa tối đa 100ml, tổng thể tích không quá 1L/kiện xách tay.

Khi có nhu cầu đem theo nhiều đồ đạc với mục đích du lịch dài ngày, du học, định cư… hãy cân nhắc chọn hạng vé có hành lý ký gửi miễn cước như Deluxe, SkyBoss, Business với trọng lượng tối thiểu là 20kg/ kiện, kích thước tiêu chuẩn: 119 x 119 x 81 cm/ kiện. Ngoài ra, hành khách có thể mua thêm hành lý ký gửi quá khổ với kích thước 200 x 119 x 81 cm/ kiện.

Cuối cùng, hãy là khách hàng thông thái khi chọn mua thêm hành lý trước chuyến bay vào các thời điểm: đặt vé, làm thủ tục trực tuyến… vì chi phí sẽ tiết kiệm hơn nhiều khi mua tại sân bay vào ngày khởi hành.

Thông tin kích thước tiêu chuẩn của từng loại hành lý

5. Đặt trước suất ăn, không lo bụng đói

Trên chuyến bay, hành khách sẽ thỏa thích lựa chọn 9 suất ăn nóng hổi, thức uống ngon miệng, đồ ăn vặt đa dạng trong menu hấp dẫn của Vietjet. Hãy cân nhắc đặt trước combo suất ăn trước chuyến bay để tiết kiệm đến 30% chi phí.

Hãy khám phá menu đồ ăn, thức uống đa dạng của Vietjet

Bạn có thể chọn mua ngay trong quá trình đặt vé tại bước chọn dịch vụ cộng thêm, cụ thể là "Chọn suất ăn". Sau khi đặt vé thành công, bạn vẫn có thể bổ sung lựa chọn đặt trước món ăn bất cứ lúc nào tại mục "Chuyến bay của tôi" hay "Dịch vụ chuyến bay" trên website và ứng dụng điện thoại. Các suất ăn sẽ được chuẩn bị chu đáo và phục vụ tại bàn của quý khách ngay sau khi máy bay cất cánh, đi vào trạng thái ổn định.

Đặt suất ăn trước ngày khởi hành giúp tiết kiệm chi phí đến 30%

6. Bay cùng bảo hiểm, an tâm du hí

Sẽ không bao giờ là lãng phí khi tự trang bị cho bản thân một gói bảo hiểm trong bất kỳ trường hợp nào, đặc biệt là khi di chuyển bằng máy bay hay đi du lịch. Hiểu được điều đó, Vietjet trở thành hãng hàng không tiên phong tại Việt Nam tặng miễn phí gói bảo hiểm Sky Care đối với mỗi hành khách đặt vé thành công.



Với gói bảo hiểm Sky Care, hành khách bay quốc tế và quốc nội được bảo vệ toàn diện từ bồi hoàn chi phí y tế (bao gồm cả Covid-19), cho đến các trở ngại liên quan đến chuyến bay (như trễ chuyến bay, hành lý đến trễ, mất mát hay hỏng hóc hành lý, mất giấy tờ thông hành) và các dịch vụ hỗ trợ y tế, du lịch toàn cầu 24/7.

Với Sky Care, an tâm bay khắp nội địa Việt Nam và quốc tế

Ngoài bảo hiểm toàn diện và miễn phí Sky Care, hành khách của Vietjet có thể chọn mua thêm gói bảo hiểm du lịch Vietjet Travel Safe với chi phí chỉ 58,000 đồng/chiều nhưng giá trị quyền lợi lên tới 2 tỉ đồng. Hành khách có thể hoàn toàn yên tâm khi được bảo vệ cao nhất trong mọi trường hợp xảy ra trong chuyến từ sức khỏe đến các sự cố liên quan đến chuyến bay, hành lý, giấy tờ tùy thân. Bảo hiểm do Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt cung cấp trên cơ sở đồng bảo hiểm cùng công ty TNHH Bảo hiểm HD, do đó hành khách có thể hoàn toàn an tâm tích hợp sản phẩm bảo hiểm chất lượng này cho hành trình bay của mình.



7. Nằm lòng thủ tục, bay đâu cũng dễ

Hành khách có thể làm thủ tục tại quầy của hãng, các kiosk tại sân bay hoặc trực tuyến trên ứng dụng di động và website của Vietjet.

Chuẩn bị chính xác và đầy đủ giấy tờ cá nhân để có chuyến bay thuận lợi

Để chuyến bay suôn sẻ và thoải mái nhất có thể, hãy lưu ý chuẩn bị chính xác và đầy đủ giấy tờ tùy thân: chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, visa… theo quy định của nước sở tại. Hãy lưu ý về điểm đến của bạn để đến đúng khung thời gian làm thủ tục tại sân bay. Cụ thể, đối với các chuyến bay nội địa, bạn nên đến trước 2 tiếng so với giờ cất cánh dự kiến; với các chuyến bay quốc tế, thời gian cần đến làm thủ tục là trước 3 tiếng trước giờ khởi hành.

Ngoài ra, để tiết kiệm thời gian, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn hình thức làm thủ tục trực tuyến (check-in online) mọi lúc mọi nơi trước giờ khởi hành từ 24 giờ đến 90 phút. Bạn cũng đừng quên tham khảo trước mọi quy định và thủ tục trước khi khởi hành tại website www.vietjetair.com.

8. Ưu đãi "miễn phí" không thể bỏ qua

Đi du lịch nhiều, khám phá vô vàn cảnh đẹp và trải nghiệm tham quan các bảo tàng nổi tiếng nhưng liệu bạn đã biết hầu hết các địa điểm trên đều sẽ có những khung giờ vàng mở cửa "miễn phí" cho khách du lịch? Việc của bạn là chỉ cần "săn lùng" những khung giờ đó để tiết kiệm được một phần chi phí trong chuyến vi vu của mình.

Bên cạnh đó, dịch vụ du lịch phát triển, đồng nghĩa với việc nhiều khu vui chơi giải trí phải có các chính sách ưu đãi giảm giá để hút khách, do đó hãy tận dụng những ưu đãi này cho chuyến đi "nhẹ chi phí" hơn nhé!

9. "Bí kíp" không ở đâu xa, gần ngay trước mắt

Thay vì thuê hướng dẫn viên hoặc đăng ký một tour du lịch địa phương, mỗi khi đặt chân tới vùng đất mới, bạn hãy thử làm quen với các người dân bản xứ, và ngỏ lời hỏi họ về những danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch hay thậm chí là những món ăn chất lượng, đi kèm giá phải chăng.

Việc này có thể giúp bạn mở rộng thêm nhiều mối quan hệ, có thêm những người bạn mới, lại còn giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho chuyến đi. Do đó, hãy chuẩn bị một tinh thần thoải mái, mở lòng và sẵn sàng trò chuyện trong mọi hành trình nhé!

Trên đây là 9 bí quyết hữu ích để có một hành trình trên mây thảnh thơi, tự tin khám phá muôn nơi cùng Vietjet. Hãy lưu lại và áp dụng ngay cho chuyến đi tiếp theo của mình! Rất nhiều chặng bay khám phá những vùng đất mới hấp dẫn, cùng ưu đãi ngập tràn đang chờ đón bạn tại website www.vietjetair.com và ứng dụng điện thoại Vietjet Air. Khám phá ngay thôi!