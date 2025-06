HCM57 Technology & Seastar Nha Trang Bay: Đồng hành vì một Việt Nam vươn xa

Sự kiện góp phần tạo nên dấu ấn đặc biệt cho giải đấu năm nay là sự đồng hành từ HCM57 Technology - nhà tài trợ chính, đồng thời là đơn vị hoạt động tích cực trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số.

Từ hành trình thể thao độc đáo

Ngay từ khi khởi động, Giải bơi biển SeaStar Nha Trang Bay 2025 - Tranh Cúp HCM57 - sự kiện thể thao trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển 2025 tại Nha Trang đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu thể thao và truyền thông cả nước. Quy tụ hơn 800 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào đến từ các câu lạc bộ cả nước và nhiều quốc gia trên thế giới, giải đấu hứa hẹn là sân chơi thể thao đầy kịch tính và lan tỏa những giá trị tích cực: Vì một Việt Nam khỏe mạnh, phát triển bền vững.

Bên cạnh sự góp mặt của "tiểu tiên cá" Ánh Viên, giải đấu năm nay còn có sự tham gia của nhiều VĐV khác như Lương Ngọc Duy - VĐV bơi lội quốc gia, kiện tướng quốc gia môn bóng nước; Võ Trí Trung - VĐV đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên kỳ cựu, gương mặt tiêu biểu của phong trào bơi biển Việt Nam; Nguyễn Ngọc Phương Trang - VĐV phong trào 3 môn phối hợp, cùng đông đảo các gương mặt đại diện của các câu lạc bộ bơi biển khác.

Công ty TNHH HCM57 Technology là nhà tài trợ chính của Giải bơi biển SeaStar Nha Trang Bay 2025 - Tranh cúp HCM57 - Giải đấu quy tụ nhiều đơn vị đồng hành uy tín trong nước, chung tay lan tỏa tinh thần thể thao và kết nối cộng đồng

Sự kiện năm nay càng trở nên đặc biệt khi chính thức mang tên Tranh cúp HCM57, đánh dấu sự đồng hành sâu sắc từ Công ty TNHH HCM57 Technology (HCM57 Technology) - doanh nghiệp tiên phong công nghệ "Make in Vietnam".

"Trong sự kiện lần này, HCM57 Technology kỳ vọng trở thành cầu nối giữa cộng đồng và các giá trị văn hóa - xã hội bền vững. Tại mỗi điểm chạm của thương hiệu, HCM57 Technology luôn nỗ lực mang đến giá trị tích cực cho cộng đồng. Đơn cử như chiến dịch toàn cầu "HCM57 - Tôi yêu Việt Nam" được phát động nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước và kết nối mọi người bằng những hành động thiết thực. Chúng tôi tin rằng, mỗi đóng góp dù nhỏ bé cũng góp phần xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn", ông Trần Viết Thi, Giám đốc Công nghệ thông tin Công ty HCM57 Technology chia sẻ.

Đến sứ mệnh phục vụ cộng đồng bằng công nghệ

Là doanh nghiệp công nghệ có trụ sở tại Nha Trang (Khánh Hòa), HCM57 Technology đang từng bước xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số với các giải pháp toàn diện dành cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số.

Từ nền tảng tiên phong Blockchain Layer 1 "Make in Vietnam" - được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu vận hành minh bạch và bảo mật - đến các phần mềm tùy chỉnh theo yêu cầu đa dạng trong các lĩnh vực như: du lịch, thương mại điện tử, logistics, y tế và quản trị nội bộ, các sản phẩm của HCM57 Technology đều tuân thủ triết lý: Ứng dụng thực tiễn - Tiện lợi triển khai - Tối ưu chi phí.

HCM57 Technology đã chính thức ra mắt mạng lưới Blockchain Layer 1 "HCM57 Network" - nền tảng Blockchain Layer 1 đầu tiên được thiết kế và vận hành hoàn toàn bởi người Việt Nam

Đáng chú ý, HCM57 Technology đang tập trung phát triển các giải pháp công nghệ chuyên biệt cho ngành du lịch, trong đó có phần mềm hỗ trợ quản lý cơ sở lưu trú và hệ thống ứng dụng du lịch thế hệ mới "All in One". Các nền tảng này được thiết kế linh hoạt, thân thiện với người dùng, vận hành trên nền tảng số, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý hoạt động kinh doanh, kiểm soát doanh thu một cách hiệu quả; đồng thời nâng cao trải nghiệm của du khách trong quá trình lên kế hoạch chuyến đi. Đây cũng là một trong những bước đi chiến lược nhằm đồng hành cùng Khánh Hòa - địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.

Bên cạnh việc phát triển các nền tảng công nghệ cốt lõi, HCM57 Technology còn xây dựng hệ sinh thái giải pháp công nghệ toàn diện dành cho doanh nghiệp. Tiêu biểu như giải pháp phần mềm quản lý bán hàng POS được thiết kế đa nền tảng, tích hợp hóa đơn điện tử theo quy định mới, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ - bán lẻ tối ưu vận hành, quản lý doanh thu và hàng hóa một cách hiệu quả và tuân thủ pháp lý.

Bên cạnh cung cấp giải pháp tối ưu hóa vận hành, HCM57 Technology còn cung cấp dịch vụ marketing 360 độ, hỗ trợ doanh nghiệp cá nhân hóa nội dung, tối ưu quảng cáo đa kênh và tăng trưởng doanh thu trên nền tảng số.

Với một số sản phẩm chiến lược, công nghệ Blockchain được ứng dụng như một trục xương sống, giúp tăng cường tính minh bạch, bảo mật và khả năng mở rộng. Mỗi sản phẩm đều phản ánh chiều sâu tư duy chiến lược, sự am hiểu thị trường và tinh thần phụng sự của HCM57 Technology. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn HCM57 Technology như một đối tác lâu dài, cùng tạo ra các giải pháp thiết thực, bền vững và mang tính ứng dụng cao.

Tất cả các giải pháp của HCM57 đều tích hợp công nghệ Blockchain như một trục xương sống để đảm bảo tính minh bạch, bảo mật và khả năng mở rộng

Thông qua các giải pháp công nghệ và định hướng phát triển vì cộng đồng, HCM57 Technology không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp, mà còn từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng một hệ sinh thái công nghệ Việt vững mạnh. Và trong mọi hoạt động - từ phát triển sản phẩm đến lan tỏa giá trị xã hội - HCM57 Technology luôn lựa chọn đứng về phía cộng đồng, cùng góp sức vì một Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ, tự tin vươn xa.