Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

HD Bank - Trái tim sẻ chia cùng ‘Trẩy hội trăng rằm’

Thùy Linh
Thùy Linh
24/10/2025 14:12 GMT+7

Giữa không gian lung linh của Nhà hát Lớn Hà Nội, ánh trăng Trung thu như được thắp sáng thêm bởi tình người, bởi những tấm lòng biết sẻ chia.

Chương trình "Trẩy hội trăng rằm - Ánh trăng bốn phương - Chung niềm yêu thương" năm nay không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà là hành trình nhân ái được dệt nên từ trái tim của những người đồng hành, trong đó HD Bank là một trong những mạnh thường quân giàu tình cảm và bền bỉ nhất.

Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị, HD Bank đã không chỉ đồng hành về vật chất mà còn sẻ chia bằng cả tinh thần. Chính sự gắn bó và tận tâm ấy đã giúp chuỗi chương trình năm nay vươn xa, lan tỏa sâu rộng và chạm đến hàng ngàn trái tim. Dưới sự chỉ đạo của Chi hội Nữ trí thức Khối Văn hóa Nghệ thuật thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam, "Trẩy hội trăng rằm" đã trở thành điểm hẹn của yêu thương, nơi nghệ thuật, văn hóa và lòng nhân ái giao hòa.

HD Bank - Trái tim sẻ chia cùng ‘Trẩy hội trăng rằm’- Ảnh 1.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà Trung thu cho các em nhỏ khó khăn tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú Phà Đánh, xã Nậm Cần, tỉnh Nghệ An

Vào đúng ngày trăng - mùng 5.10.2025, Nhà hát Lớn Hà Nội như tràn ngập trong ánh trăng đoàn viên khi những vị khách quý là các vị lãnh đạo của các bộ ban nghành, công ty cùng xuất hiện như: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vụ Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo T.Ư; Hội Nữ trí thức Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc; Trường Dân tộc Nội trú Phà Đánh, xã Nậm Cần, tỉnh Nghệ An; Công ty CP Đầu tư Phát triển số 7 Hà Nội và Bà Đinh Thị Mai Minh, Giám đốc Vùng Hà Nội - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HD Bank)...

HD Bank - Trái tim sẻ chia cùng ‘Trẩy hội trăng rằm’- Ảnh 2.

Ông Tạ Quang Đông (bên phải), Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trao phần quà hỗ trợ của chương trình "Trẩy hội trăng rằm 2025" cho các em nhỏ khó khăn tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú Phà Đánh, xã Nậm Cần, tỉnh Nghệ An

 Khi những phần quà đầu tiên được trao tận tay 40 em nhỏ đang điều trị ung thư tại các bệnh viện trung ương và 20 học sinh dân tộc nội trú Nghệ An chịu ảnh hưởng thiên tai, cả khán phòng lặng đi. Nhiều đại biểu, nghệ sĩ và khán giả không kìm được nước mắt khi nhìn thấy những gương mặt non nớt nhưng đầy nghị lực của các em nhỏ. Mỗi phần quà không chỉ là món quà vật chất, mà là hơi ấm, là niềm tin được trao gửi - như những vì sao nhỏ giữa bầu trời đêm Trung thu, soi sáng con đường của các em.

Khoảnh khắc ấy, người ta hiểu rằng "Trẩy hội trăng rằm" không chỉ là một chương trình nghệ thuật - mà là biểu tượng của lòng nhân ái. Những bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai các em, những nụ cười rạng rỡ xen lẫn nước mắt xúc động của đại biểu, của nghệ sĩ, của cả những người đã gắn bó nhiều năm với chương trình - tất cả hòa thành bản nhạc dịu dàng của tình thương và sự đồng cảm.

HD Bank - Trái tim sẻ chia cùng ‘Trẩy hội trăng rằm’- Ảnh 3.

Đại diện HD Bank chia sẻ tâm ý tại “Trẩy hội trăng rằm” mùa 2025

Không chỉ dừng lại ở đêm hội hôm nay, hành trình yêu thương của HD Bank và ban tổ chức đã kéo dài suốt nhiều mùa trăng. Năm ngoái, khi Trung thu trùng với mùa lũ, chương trình đã không ngần ngại "mang trăng lên núi", vượt qua sình lầy, bão gió để đưa quà và niềm vui tới trẻ em vùng cao, những em nhỏ vùng lũ Nghệ An. Ở nơi ấy, ánh sáng đoàn viên không chỉ đến từ trăng trời, mà còn từ ánh mắt của những người làm thiện nguyện - của HD Bank, đôi bàn tay ấm áp của các mạnh thường quân cùng sự quan tâm và những trái tim thấm đậm nghĩa tình của các tổ chức, cán bộ lãnh đạo các cấp từ Trung Ương đến địa phương.

HD Bank - Trái tim sẻ chia cùng ‘Trẩy hội trăng rằm’- Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cùng các đại biểu trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tham dự chương trình “Trẩy hội trăng rằm 2025"

HD Bank - Trái tim sẻ chia cùng ‘Trẩy hội trăng rằm’- Ảnh 5.
HD Bank - Trái tim sẻ chia cùng ‘Trẩy hội trăng rằm’- Ảnh 6.

“Trẩy hội trăng rằm” đã nhiều mùa trăng là nơi “đoàn viên” của hàng vạn trẻ em thủ đô và các vùng lân cận

Năm nay, ngọn đèn ấy lại được thắp sáng, rực rỡ hơn, lan tỏa hơn - để tuổi thơ của những em bé kém may mắn vẫn được đón Tết Trung thu đúng nghĩa. Sự hiện diện và đồng hành của HD Bank đã khẳng định một điều giản dị mà sâu sắc: làm ngân hàng không chỉ là làm kinh tế, mà còn là làm nhân văn là góp phần xây dựng một xã hội biết sẻ chia và yêu thương. Theo đạo diễn Nguyễn Như Khôi, "Trẩy hội trăng rằm" là giấc mơ dài hơi, và với sự đồng hành của những trái tim như HD Bank, giấc mơ ấy đã được thắp sáng. Để mỗi mùa trăng về, những ngọn đèn lồng không chỉ lung linh trên phố, mà còn thắp sáng trong tim người - bằng ánh sáng của nhân ái, của lòng thiện nguyện, và của niềm tin rằng: tuổi thơ Việt Nam mãi mãi có một ánh trăng đoàn viên ấm áp để trở về.

Khám phá thêm chủ đề

HD Bank Trẩy hội trăng rằm’ Chung niềm yêu thương Ánh trăng bốn phương Trung thu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận