Thể thao

HD Hyundai Electric x K League đồng hành cùng thanh thiếu niên Việt Nam

29/10/2025 16:30 GMT+7

HD Hyundai Electric phối hợp K League triển khai chiến dịch trách nhiệm xã hội vì thanh thiếu niên Việt Nam với lễ ra mắt ngày 25.10 vừa qua tại Hà Nội.

HD Hyundai Electric (CEO Kim Young-ki), tập đoàn giải pháp năng lượng và điện lực toàn cầu, đã hợp tác với K-League (Giải bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc) để triển khai chiến dịch đóng góp xã hội (CSR) mang tên 'HD Football Day x K-League' hướng đến thanh thiếu niên Việt Nam.

HD Hyundai Electric x K League đồng hành cùng thanh thiếu niên Việt Nam- Ảnh 1.

Lễ ra mắt chiến dịch 'HD Football Day x K-League' có sự xuất hiện của những tên tuổi trụ cột đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Chương trình đầu tiên trong khuôn khổ chiến dịch chính thức khởi động vào thứ Bảy, ngày 25.10, với Lễ ra mắt và Lớp học bóng đá thiếu nhi diễn ra tại sân vận động của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ở Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của 100 em nhỏ từ 8 đến 10 tuổi tại khu vực Hà Nội. Đặc biệt, HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam - Ông Kim Sang-sik, HLV thủ môn Đội tuyển quốc gia - Ông Lee Woon-jae, cùng trung vệ Đội tuyển Quốc gia Bùi Tiến Dũng đã trực tiếp huấn luyện, mang đến cho các em một buổi trải nghiệm ý nghĩa và bổ ích.

HD Hyundai Electric, tập đoàn tiên phong toàn cầu về công nghệ thiết bị điện và giải pháp năng lượng, đã và đang triển khai các hoạt động đóng góp xã hội ý nghĩa, kết hợp giữa tiến bộ công nghệ và giá trị xã hội bền vững.

HD Hyundai Electric x K League đồng hành cùng thanh thiếu niên Việt Nam- Ảnh 2.

Chiến dịch tổ chức bởi HD Hyundai Electric phối hợp cùng K League hướng tới thanh thiếu niên Việt Nam.

Chiến dịch lần này nhằm hướng tới Việt Nam - quốc gia có nhu cầu điện năng tăng trưởng nhanh bậc nhất Đông Nam Á - với vai trò là đối tác trọng tâm. Đồng thời, HD Hyundai Electric, với tư cách là Đối tác Năng lượng Chính thức của K League, mong muốn xây dựng lòng tin với cộng đồng địa phương thông qua bóng đá - ngôn ngữ chung mang sức mạnh gắn kết.Với khẩu hiệu 'Highlight Your Dream', mục tiêu của chiến dịch là tiếp thêm động lực và nuôi dưỡng ước mơ của trẻ em Việt Nam thông qua cầu nối là bóng đá và thúc đẩy sự gắn kết thực sự với cộng đồng địa phương.

Bên cạnh đó, vào tháng 9 vừa qua, HD Hyundai Electric đã thực hiện một video quảng bá chiến dịch cùng HLV Kim Sang-sik. Video này sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội tại Việt Nam trong thời gian tới.

HD Hyundai Electric x K League đồng hành cùng thanh thiếu niên Việt Nam- Ảnh 3.

Video quảng bá chiến dịch với sự góp mặt của HLV Kim Sang-sik cũng sẽ được công bố trong thời gian tới.

Ông Kim Ju Yun, Phó Chủ tịch Cấp cao HD Hyundai Electric, chia sẻ: "HD Football Day x K-League không chỉ là một hoạt động CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) đơn thuần, mà là một cam kết chân thành nhằm đồng hành và phát triển cùng xã hội Việt Nam. Chúng tôi mong muốn cổ vũ những ước mơ tươi sáng của trẻ em thông qua bóng đá, đồng thời nỗ lực không ngừng để cung cấp các giải pháp năng lượng chất lượng cao, thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp điện lực hàng đầu".

HD Hyundai Electric x K League đồng hành cùng thanh thiếu niên Việt Nam- Ảnh 4.

Chiến dịch là sự cam kết và cổ vũ ấm áp "Highlight Your Dream" dành cho ước mơ thế hệ trẻ.

HD Hyundai Electric cho biết, sau chương trình khởi động lần này, doanh nghiệp có kế hoạch sẽ mở rộng quy mô chiến dịch đến nhiều thành phố vừa và nhỏ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đang xem xét kế hoạch mời những em nhỏ xuất sắc sang Hàn Quốc để tham quan và trải nghiệm môi trường tập luyện chuyên nghiệp của các câu lạc bộ K-League.

HD Hyundai Electric K League bóng đá HD Football Day x K-League
Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
