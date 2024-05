HD SAISON giúp công nhân Nghệ An vay tới 195 tỉ đồng không trả lãi

Nơi hương sen thơm ngát

Nghệ An - mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh ra vị Cha già dân tộc Hồ Chí Minh kính yêu - luôn ghi dấu trong lòng mỗi người dân Việt Nam như biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và lòng nhân ái bao la. Nơi đây còn nổi tiếng với hình ảnh làng quê thanh bình, mộc mạc cùng hương thơm ngát của hoa sen - loài hoa tượng trưng cho sự thanh tao, tinh khiết, gắn liền với tuổi thơ của Bác và trở thành biểu tượng cho phẩm chất cao đẹp của Người. Hình ảnh Bác giản dị, gần gũi, luôn trăn trở về cuộc sống của người lao động…

Nơi nghĩa tình vẹn tròn

Kế thừa và phát huy lời Bác dạy "Thương người như thể thương thân", HD SAISON không ngừng nỗ lực triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính dành cho công nhân, người lao động trên cả nước. Nhìn lại tháng 4 vừa qua, HD SAISON đã tiếp tục triển khai Gói tín dụng ưu đãi lãi suất lên đến 15.000 tỉ đồng, tăng 50% so với năm 2023, dành cho công nhân, người lao động trên cả nước, trong đó, HD SAISON dành riêng 3.000 tỉ đồng phục vụ cho hơn 200.000 đoàn viên đã tham gia Chương trình Chợ Tết Công đoàn qua sàn thương mại điện tử 2024.

Trong bối cảnh mọi người cùng nhau chia sẻ khó khăn trước các thách thức của nền kinh tế, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác 19.5, tinh thần "tương thân tương ái" được HD SAISON hiện thực hóa qua Gói tín dụng ưu đãi lên đến 195 tỉ đồng dành riêng cho công nhân Nghệ An - quê hương Bác. Gói tín dụng ưu đãi 0% lãi suất với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, thời hạn vay linh hoạt lên đến 15 tháng… sẽ giúp công nhân Nghệ An an tâm trang trải các chi phí sinh hoạt, nâng cao năng suất lao động và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Công nhân, người lao động có thể dễ dàng đăng ký Gói tín dụng ưu đãi qua nhiều phương thức như ứng dụng điện thoại của HD SAISON hoặc thông qua hơn 24.000 điểm giới thiệu dịch vụ tài chính trên cả nước, đại diện của HD SAISON tại doanh nghiệp hoặc đăng ký trực tiếp với công đoàn tại nơi làm việc.

Đặc biệt, khi đăng ký vay qua ứng dụng điện thoại của HD SAISON, công nhân được trải nghiệm vay vốn công nghệ số, thao tác đơn giản, tiện lợi, bảo mật thông tin, an toàn tuyệt đối.

Với sứ mệnh mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính tối ưu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, HD SAISON luôn tiên phong trong việc triển khai các chương trình hỗ trợ thiết thực cho công nhân, người lao động. Thông qua những nỗ lực này, HD SAISON mong muốn tạo ra tác động tích cực, giúp công nhân, người lao động cùng hòa nhịp kinh tế số, đẩy lùi tín dụng đen.

Gói tín dụng ưu đãi 195 tỉ đồng của HD SAISON không chỉ là một giải pháp tài chính, mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với quê hương Bác và công nhân Nghệ An. Đây cũng là hành động thiết thực trong chuỗi kế hoạch hành động HD SAISON cam kết hỗ trợ công nhân tránh xa cạm bẫy tín dụng đen, trang bị kiến thức và thúc đẩy tài chính số cho công nhân, hướng đến chi tiêu không tiền mặt.

Trong không khí đầy ý nghĩa chào mừng kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, HD SAISON - Công ty tài chính tiêu dùng có lịch sử hơn 15 năm với mạng lưới lớn bậc nhất thị trường hiện nay - tự hào là Công ty tài chính tiên phong không chỉ sát cánh cùng công nhân cả nước trong nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, cụ thể là với công nhân Nghệ An nhân dịp sinh nhật Bác, mà còn cam kết đồng hành cùng công nhân, đoàn viên - lực lượng lao động trụ cột cho sự phát triển kinh tế - và những người yếu thế, giúp họ vượt qua khó khăn tạm thời, hướng đến một tương lai phát triển, cùng chung tay vì một Việt Nam xanh tươi và bền vững.