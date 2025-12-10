Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

HDBank chốt quyền chia gần 30% cổ tức và cổ phiếu thưởng vào ngày 19.12

Nguồn: HDBank
10/12/2025 18:57 GMT+7

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã HDB) thông báo chốt quyền chi trả gần 30% cổ tức và cổ phiếu thưởng vào ngày 19.12.2025, khi cả nước khởi công và khánh thành 245 dự án lớn với tổng mức đầu tư hơn 1,34 triệu tỉ đồng, chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng tốc và vươn tầm cao mới, mức chi trả vượt kỳ vọng này tiếp tục phản ánh sức tăng trưởng ổn định và năng lực tạo giá trị của HDBank đối với cổ đông.

HDBank chốt quyền chia gần 30% cổ tức và cổ phiếu thưởng vào ngày 19.12 - Ảnh 1.

Theo thông báo từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), ngày đăng ký cuối cùng là 19.12.2025, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18.12.2025. Cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 29,69 cổ phiếu mới, bao gồm cổ tức 25% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và cổ phiếu thưởng 4,69% phát hành từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 38.594 tỉ đồng lên hơn 50.053 tỉ đồng, ngân hàng vào nhóm có quy mô vốn lớn trên hệ thống. Nguồn lực này giúp HDBank tiếp tục củng cố năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn theo Basel II/III, đồng thời mở rộng dư địa cho chiến lược tăng trưởng, số hóa và phát triển hệ sinh thái tài chính - ngân hàng.

Nhiều năm qua, HDBank là ngân hàng duy trì chính sách cổ tức cao và liên tục, dựa trên nền tảng lợi nhuận tăng trưởng bình quân trên 25%/năm. Việc chi trả với tỷ lệ gần 30% - cao hơn kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 - là kết quả tích cực của ngân hàng trong hoạt động kinh doanh và quản trị vốn.

9 tháng đầu năm 2025, HDBank đã đạt 14.803 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế; hiệu quả kinh doanh tiếp tục dẫn đầu toàn ngành với ROE đạt tới 25,2%, ROA đạt 2,1%; tỷ lệ CIR giảm còn 25,7% và hệ số an toàn vốn CAR theo Basel II đạt 15% - đều thuộc nhóm dẫn đầu

Lãnh đạo HDBank cho biết ngân hàng đang tăng tốc để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch 2025 trong những tuần cuối năm, tiếp tục duy trì quỹ đạo tăng trưởng cao và bền vững được xây dựng hơn một thập kỷ qua.

