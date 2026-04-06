HDBank công bố tài liệu ĐHĐCĐ 2026: Lợi nhuận vượt 30 ngàn tỉ đồng

Tăng trưởng mạnh mẽ, hiệu quả dẫn đầu

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 trên 30 ngàn tỉ đồng, tăng 41% so với năm 2025 - tiếp tục duy trì chuỗi tăng trưởng cao và bền vững.

Quy mô ngân hàng tiếp tục mở rộng nhanh với chỉ tiêu tổng tài sản trên 1.194 ngàn tỉ đồng (+28%), tiến sát mốc 1,2 triệu tỷ đồng; tổng huy động vốn 1.061 ngàn tỉ đồng (+28%); dư nợ tín dụng 805 ngàn tỷ đồng (+37%, HDBank riêng lẻ thực hiện theo hạn mức tăng trưởng do NHNN phê duyệt). Tăng trưởng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, chuỗi cung ứng và các ngành động lực của nền kinh tế, qua đó tối ưu hóa chất lượng tài sản và hệ số sinh lời dài hạn.

Các chỉ tiêu hiệu quả tiếp tục duy trì top đầu ngành, kiểm soát chặt chẽ nợ xấu <2%. Trong năm 2025, HDBank đã giữ vững vị thế hiệu quả đầu ngành với ROE đạt 25,3%, nền tảng vốn mạnh với CAR đạt 16,7% - cao nhất hệ thống. Những chỉ số này phản ánh mô hình tăng trưởng cân bằng giữa quy mô - hiệu quả - kiểm soát rủi ro, là nền tảng quan trọng cho định giá dài hạn.

Nền tảng vốn mạnh - động lực mở rộng quy mô

Năm 2026, HDBank dự kiến nâng vốn chủ sở hữu lên 103 ngàn tỉ đồng. Đây là một trong những nền tảng vốn lớn nhất hệ thống, tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào giai đoạn yêu cầu cao về an toàn vốn và chuẩn mực quốc tế.

Năng lực vốn vững giúp HDBank chủ động mở rộng tăng trưởng tín dụng, tối ưu cấu trúc bảng cân đối, nâng cao khả năng chống chịu trước biến động kinh tế, tăng dư địa đầu tư vào công nghệ và ngân hàng số.

Chiến lược 2026: Tăng trưởng chất lượng - mở rộng không gian mới

Kế hoạch 2026 được HDBank xây dựng trên nền tảng thận trọng nhưng chủ động, với các trụ cột chiến lược: tối ưu chi phí vốn và nâng cao chất lượng tín dụng, gia tăng thu nhập ngoài lãi và dịch vụ tài chính số, đẩy mạnh chuyển đổi số và mô hình ngân hàng tích hợp, mở rộng quốc tế thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC), kết nối dòng vốn quốc tế, tiếp cận chuẩn mực tài chính toàn cầu, mở rộng nguồn thu và thị trường.

Bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Với nền tảng tài chính vững mạnh, hiệu quả sinh lời cao và chiến lược rõ ràng, HDBank đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, hướng tới: mở rộng quy mô nhanh nhưng có kiểm soát, nâng cao chất lượng lợi nhuận, gia tăng giá trị doanh nghiệp và vốn hóa thị trường.

HDBank tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng tăng trưởng nhanh, hiệu quả cao và quản trị tốt hàng đầu tại Việt Nam, đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế và mang lại giá trị bền vững cho cổ đông.

Với hiệu quả top đầu, nền vốn vượt 103 ngàn tỉ đồng và dư địa tăng trưởng cao, HDBank đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để bước vào giai đoạn bứt phá về quy mô và giá trị vốn hóa trong trung hạn.