HDBank đạt 13.017 tỉ lợi nhuận, đẩy mạnh tài chính xanh và chuyển đổi số toàn diện

Ngày 30.1.2024, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank - mã chứng khoán: HDB) công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với toàn bộ các chỉ tiêu tăng trưởng cao theo kế hoạch cổ đông giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 13.017 tỉ đồng tăng 26,8%. Nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,5%, các chỉ tiêu chất lượng tăng trưởng trong nhóm dẫn đầu.

Tăng tốc mạnh mẽ trong quý 4, chất lượng tăng trưởng cao trong nhóm dẫn đầu toàn ngành

Lợi nhuận trước thuế của HDBank trong quý 4/2023 đạt 4.385 tỉ đồng tăng 94,7% so với cùng kỳ và cả năm 2023 đạt 13.017 tỉ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay của nhà băng này. Các chỉ tiêu sinh lời ROA đạt 2,0%, ROE đạt 24,2%, đều cao hơn cùng kỳ năm trước và trong nhóm dẫn đầu toàn ngành. Ngân hàng đã chủ động tăng trích lập dự phòng để củng cố bộ đệm tài chính, sẵn sàng trước các biến động thị trường. An toàn vốn CAR (chuẩn Basel II) đạt tới 12,6%, đạt 150% so với quy định của ngành ngân hàng.

Tại thời điểm ngày 31.12.2023, tổng tài sản HDBank đạt trên 602 nghìn tỉ đồng, tăng 44,7% so với năm 2022. Huy động vốn đạt 537 nghìn tỉ đồng, tăng 46,5%. Dư nợ tín dụng hợp nhất đạt 353 nghìn tỉ đồng tăng 31,8%.

Năm 2023, kênh ngân hàng số tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng khách hàng mới và số lượng giao dịch, tăng lần lượt là 107% và 88% so với cùng kỳ năm trước. 94% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện trên kênh số, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 77% trong năm 2022. Lần đầu tiên, số lượng khách hàng mới được thu hút trên kênh số đã vượt số lượng khách hàng mới của kênh truyền thống.

Thập kỷ tăng trưởng cao liên tục, vươn tầm quốc tế

HDBank là ngân hàng có thập kỷ tăng trưởng cao liên tục trong ngành ngân hàng. Tính bình quân 10 năm qua, HDBank đạt mức tăng trưởng lợi nhuận kép 49,1% mỗi năm.

Để duy trì động lực tăng trưởng bền vững trong suốt thời gian dài, một mặt HDBank kiên định với chiến lược bán lẻ đa năng, SME và tài chính tiêu dùng, mặt khác tích cực ứng dụng những chuẩn mực quốc tế tốt nhất trong quản trị ngân hàng hiện đại. HDBank đã tiên phong triển khai Basel II và năm 2023 tiếp tục nâng cấp lên chuẩn mực quản trị quốc tế Basel III đồng thời triển khai chiến lược ESG.

Năm 2023 cũng đánh dấu chặng đường 10 năm HDBank sáp nhập DaiABank và mua lại công ty tài chính tiêu dùng Societe Generale Viet Finance (SGVF), tiền thân của HD SAISON ngày nay. Những dự án tái cấu trúc các định chế tài chính thành công này đã tạo đà cho hành trình tăng trưởng mạnh mẽ của HDBank, mở rộng địa bàn tới khu vực đô thị loại hai, nông thôn cho các chương trình tài trợ chuỗi và đáp ứng hiệu quả nhu cầu vay tiêu dùng của công nhân, người lao động chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ ngân hàng.

Đồng hành phát triển kinh tế số, lan tỏa hạnh phúc

Bên cạnh hoạt động kinh doanh sôi nổi, HDBank còn đồng hành cùng nền kinh tế với các chương trình thiết thực và ý nghĩa. Ngân hàng triển khai nhiều gói vay ưu đãi với mức lãi suất hấp dẫn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp phát triển kinh tế, góp phần đẩy lùi tín dụng đen. Thêm vào đó, HDBank là ngân hàng đi đầu trong thúc đẩy chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hỗ trợ nông dân đưa sản phẩm lên các kênh bán hàng số, ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai các chương trình an sinh xã hội thiết thực.

Chủ động thực thi trách nhiệm xã hội, trong năm 2023 HDBank đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa, như trao kinh phí thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật cho bệnh nhân bị đục thủy tinh thể, tặng thẻ bảo hiểm y tế cùng hàng trăm suất học bổng, xây dựng hàng trăm căn nhà tình thương, đại đoàn kết… trên cả nước.

Với những kết quả kinh doanh cao và đóng góp tích cực cho nền kinh tế và xã hội, HDBank được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín trong đó nổi bật là Asean Business Awards 2023 - Giải thưởng Sáng kiến kỹ thuật số do Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN lựa chọn. Hội đồng quản trị HDBank được vinh danh Hội đồng quản trị của năm (Board of The Year) do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) trao tặng. Ngân hàng đồng thời giành hai giải thưởng Báo cáo thường niên xuất sắc và công ty niêm yết tổ chức ĐHĐCĐ tốt nhất do Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Báo Đầu tư tổ chức; Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2023, Top 10 Ngân hàng uy tín, Top 10 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả, Ngân hàng vì trách nhiệm cộng đồng tốt nhất Việt Nam năm 2023.