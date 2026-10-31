HDBank đạt 18.379 tỉ đồng lợi nhuận 9 tháng, tổng tài sản vượt 1,14 triệu tỉ đồng

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, HOSE: HDB) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 18.379 tỉ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ; tổng tài sản đạt 1,143 triệu tỉ đồng. Kết quả phản ánh năng lực tăng trưởng của ngân hàng và hệ sinh thái tài chính, đồng thời tạo nguồn lực để HDBank tiếp tục chia sẻ cùng khách hàng, đầu tư công nghệ và kết nối dòng vốn cho phát triển.

Tăng trưởng quy mô, phát huy hiệu quả, củng cố nền tảng vốn

Trong 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động của HDBank đạt 34.062 tỉ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Thu nhập ngoài lãi đạt 6.538 tỉ đồng, tăng 21,8%, với đóng góp từ thanh toán, bảo hiểm, ngoại hối và các dịch vụ tài chính, cho thấy nguồn thu tiếp tục được đa dạng hóa. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.191 tỉ đồng.

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 22,8%, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,9%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 24,9%, thể hiện hiệu quả quản trị chi phí và vận hành.

Đến ngày 30.9.2026, tổng tài sản hợp nhất đạt 1,143 triệu tỷ đồng, tăng 22,7% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 756 nghìn tỉ đồng, tăng 28,55%, tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Tổng huy động vốn đạt 1,024 triệu tỉ đồng; trong đó, tiền gửi khách hàng tăng 26,5% so với đầu năm, củng cố nguồn lực để ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Vốn chủ sở hữu đạt 94.304 tỉ đồng. HDBank cũng vừa thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 30%, nâng vốn điều lệ từ 50.053 tỉ đồng lên 65.069 tỉ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nền tảng vốn được tăng cường giúp ngân hàng chủ động đầu tư cho công nghệ, mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng.

Các chỉ tiêu an toàn tiếp tục được chú trọng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 13,9%; tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 71,5%; các chỉ số thanh khoản LCR và NSFR theo chuẩn Basel III duy trì trên 100%. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ ở mức 2,45% và hợp nhất ở mức 2,55%. HDBank tiếp tục tập trung kiểm soát chất lượng tín dụng, thu hồi và xử lý nợ, gắn tăng trưởng với củng cố chất lượng tài sản.

Chia sẻ lợi ích, tiếp sức doanh nghiệp và người dân

Song hành với kết quả kinh doanh, HDBank tiếp tục triển khai các giải pháp giảm chi phí vốn, hỗ trợ khách hàng phát triển sản xuất kinh doanh.

Thực hiện định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất cho vay, tiếp nối các chương trình ưu đãi từ đầu năm, ngân hàng triển khai hai gói tín dụng tổng quy mô 15.000 tỉ đồng, với mức giảm lãi suất 1,5%/năm. Trong đó, 10.000 tỉ đồng dành cho SME; 5.000 tỉ đồng dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ vay phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển nông nghiệp.

Cùng với ưu đãi lãi suất, các chương trình ưu đãi phí, giải pháp quản lý dòng tiền và tiện ích số giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả giao dịch. Đây cũng là cách HDBank gắn tăng trưởng của ngân hàng với sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống người dân.

Hệ sinh thái hơn 34 triệu khách hàng, gia tăng sức bật từ tài chính số

Hệ sinh thái tài chính HDBank hiện phục vụ hơn 34 triệu khách hàng. Các mảng ngân hàng, ngân hàng số, tài chính tiêu dùng và chứng khoán tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận, đa dạng hóa dịch vụ và tạo thêm động lực tăng trưởng.

Tại HDBank, trên 94% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện qua kênh số; hơn 60% khách hàng mới đến từ các nền tảng số. Những kết quả này cho thấy chuyển đổi số ngày càng đóng góp trực tiếp vào năng lực phục vụ, thu hút khách hàng và hiệu quả hoạt động.

Vikki Digital Bank tiếp tục phát triển sản phẩm số, nâng cấp công nghệ và mở rộng khách hàng sau chuyển đổi. Đến cuối tháng 9, huy động vốn đạt 248.373 tỉ đồng, dư nợ đạt 143.123 tỉ đồng. Những nỗ lực đổi mới được ghi nhận qua hai danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á", "Thương hiệu truyền cảm hứng" tại APEA 2026, cùng các giải thưởng dành cho sản phẩm VikkiONE Connect.

Trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, HD SAISON đạt lợi nhuận trước thuế 1.184 tỉ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ; dư nợ đạt 26.452 tỉ đồng, tăng 19,9% so với cuối năm 2025. Với hơn 28.600 điểm giới thiệu dịch vụ và đã phục vụ hơn 17,5 triệu khách hàng, HD SAISON tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho các nhu cầu thiết yếu, đồng thời chú trọng quản trị chất lượng tín dụng.

Ở mảng chứng khoán, Công ty cổ phần Chứng khoán HD (HDS) đạt lợi nhuận trước thuế 2.241 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ, hoàn thành 66% kế hoạch năm. Doanh thu hoạt động đạt 3.018 tỉ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ; ROE quy năm đạt 27,5%.

HDS đang chuẩn bị chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến trong quý 4/2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đồng thời thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết trên HOSE. Đây là bước đi nhằm tăng cường năng lực tài chính, mở rộng hoạt động và phát huy vai trò kết nối trên thị trường vốn.

Kết nối dòng vốn quốc tế, đồng hành cùng những dự án tạo động lực phát triển

Trong quý 3/206, HDBank huy động thành công khoản vay xã hội hợp vốn trị giá 721 triệu USD từ hơn 20 định chế tài chính quốc tế, hướng tới hỗ trợ SME, ưu tiên doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Khoản vốn góp phần mở rộng nguồn lực tài chính cho những lĩnh vực tạo giá trị kinh tế và tác động xã hội tích cực.

Ngân hàng đồng thời mở rộng hợp tác với Citi, Standard Chartered và các ngân hàng quốc tế trong lĩnh vực thị trường vốn, tài trợ thương mại, thanh toán, quản lý dòng tiền và nguồn vốn quốc tế.

Cổ phiếu HDB được đưa vào bộ chỉ số FTSE Global All Cap trong kỳ đánh giá tháng 9.2026, mở rộng khả năng tiếp cận cộng đồng nhà đầu tư tổ chức quốc tế.

Tại hội nghị ngành ngân hàng đồng hành cùng vùng Đông Nam bộ ngày 23.10, HDBank và Vikki Digital Bank cam kết tài trợ 124.500 tỉ đồng cho bốn dự án hạ tầng, tài chính và đô thị tại TP.HCM, Đồng Nai; đồng thời tham gia đồng tài trợ Metro số 4 - 5 tại TP.HCM. Khoản đồng tài trợ Metro chưa bao gồm trong tổng giá trị 124.500 tỉ đồng.

Thông qua các cam kết này, HDBank và Vikki Digital Bank tiếp tục đồng hành cùng những dự án có khả năng tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian đô thị và thúc đẩy các động lực tăng trưởng dài hạn.

Năm 2026, HDBank được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam; đồng thời được Euromoney trao các danh hiệu "Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất châu Á", "Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam" và "Ngân hàng tốt nhất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam".

Với nền tảng tài chính được củng cố, năng lực số ngày càng mở rộng và sức bật từ hệ sinh thái, HDBank tiếp tục theo đuổi tăng trưởng gắn với chất lượng, an toàn và hiệu quả. Trọng tâm của ngân hàng là đưa dòng vốn và dịch vụ tài chính đến gần hơn nhu cầu thiết thực của người dân và doanh nghiệp, tạo giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và nền kinh tế.