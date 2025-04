HDBank đạt 5.350 tỉ đồng lợi nhuận quý 1/2025, ROE duy trì vị thế đầu ngành

Đây cũng là quý đầu tiên HDBank chính thức khởi động mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại, đa năng và bền vững trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030.

Tăng trưởng mạnh mẽ, cấu trúc lợi nhuận ngày càng bền vững

Trong quý 1/2025, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.355 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. ROE tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 29,62%, thuộc nhóm dẫn đầu toàn ngành. Tổng thu nhập hoạt động hợp nhất đạt 9.205 tỉ đồng, tăng trưởng bền vững nhờ sự đóng góp tích cực từ các hoạt động cốt lõi cùng các chỉ tiêu kinh doanh số tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Tại thời điểm 31.3.2025, tổng tài sản của HDBank đạt 711.311 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; tiền gửi khách hàng đạt 465.321 tỉ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ, phản ánh niềm tin của khách hàng và vị thế của ngân hàng trên thị trường. Dư nợ tín dụng đạt 449.901 tỉ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tài chính chuỗi, các thị trường đô thị loại 2 và khu vực nông nghiệp nông thôn. Hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II đạt trên 14,9%, mức cao toàn ngành.

HDBank tiếp tục đẩy mạnh dịch chuyển cơ cấu thu nhập theo hướng bền vững, gia tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ, các mảng phi tín dụng và hoạt động đầu tư. Điều này cho thấy chiến lược kết hợp giữa công nghệ hiện đại và mô hình kinh doanh bền vững đang phát huy hiệu quả rõ nét.

Tăng tốc số hóa - Trụ cột chiến lược giai đoạn 2025-2030

Quý 1/2025, hoạt động kinh doanh số của HDBank tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ: số lượng khách hàng cá nhân tăng 38%, số lượng giao dịch tài chính qua nền tảng số tăng 55% so với cùng kỳ. Tăng tốc số hóa cũng là động lực để HDBank tiếp tục tối ưu hóa vận hành, giảm tỷ lệ CIR xuống còn 27,4%, đồng thời nâng cao trải nghiệm và cá nhân hóa hành trình khách hàng.

Công ty Tài chính HD SAISON - thành viên của HDBank tiếp tục duy trì vị thế top đầu thị trường, đạt 306 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 18,4% so với cùng kỳ và có quý đầu năm tốt nhất trong nhiều năm qua.

Một dấu mốc đáng chú ý trong quý này, HDBank hoàn tất tiếp nhận và tái cấu trúc DongA Bank, chính thức chuyển đổi thành Vikki Digital Bank - ngân hàng số thế hệ mới phục vụ nhóm khách hàng số hóa cao.



Vikki Digital Bank đồng thời là thành viên chiến lược trong mô hình Tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng và hiện đại - tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực cốt lõi là ngân hàng thương mại, tài chính tiêu dùng, ngân hàng đầu tư, bảo hiểm, quản lý quỹ và các nền tảng số. Mô hình này được xây dựng để hội tụ sức mạnh công nghệ, mạng lưới rộng khắp và giải pháp tài chính toàn diện, phục vụ hơn 30 triệu khách hàng hiện hữu và tiềm năng.

Với kết quả tăng trưởng tích cực và chiến lược phát triển bền vững, HDBank tiếp tục được các tổ chức uy tín ghi nhận và đánh giá cao. The Asian Banker vừa đánh giá HDBank là "Ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính tốt nhất cho SME tại Việt Nam"; trong khi Giải thưởng Sao Khuê 2025 ghi nhận những bước tiến công nghệ của HDBank với các giải pháp số tiên phong như Dịch vụ thu hộ tiền mặt eCASH và Kiosk y tế thông minh - những giải pháp số đổi mới gắn liền với trải nghiệm khách hàng và giá trị cộng đồng.