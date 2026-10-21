HDBank đồng hành Cây vợt vàng: Tiếp nối 40 năm truyền thống, kết nối quốc tế

Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng - HDBank lần thứ 34 sẽ diễn ra vào tháng 11 tới, đánh dấu sự trở lại của sân chơi quốc tế giàu truyền thống sau mùa giải 2019

Ra đời từ năm 1986, Cây vợt vàng là một trong những giải thể thao quốc tế lâu đời nhất được tổ chức tại Việt Nam. Qua 33 lần tổ chức, giải trở thành điểm hẹn của nhiều thế hệ tay vợt, góp phần phát triển phong trào bóng bàn, nâng cao trình độ chuyên môn và mở rộng giao lưu quốc tế.

Sau mùa giải gần nhất vào năm 2019, sự trở lại của Cây vợt vàng - HDBank 2026 tiếp nối truyền thống 40 năm, tạo thêm cơ hội để các tay vợt Việt Nam cọ xát với những đối thủ mạnh, đồng thời tiếp thêm động lực cho phong trào bóng bàn trong nước.

Đại diện Ban Tổ chức, các đơn vị đồng hành và đội ngũ trọng tài sẵn sàng cho mùa Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng - HDBank 2026

Sân chơi quốc tế quy tụ 121 vận động viên, trong đó có 68 vận động viên quốc tế

Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng - HDBank lần thứ 34 quy tụ 19 đội nam và 11 đội nữ, với tổng cộng 121 vận động viên. Trong đó, 68 vận động viên quốc tế đến từ Nhật Bản, Singapore, Lào, Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc); 53 vận động viên Việt Nam đến từ các câu lạc bộ, trung tâm bóng bàn mạnh trên cả nước.

Sự tham gia của các tay vợt có thứ hạng quốc tế cùng những gương mặt triển vọng của Việt Nam hứa hẹn mang đến các cuộc tranh tài hấp dẫn. Đây cũng là dịp để các tay vợt quốc tế khám phá văn hóa, vẻ đẹp và con người Việt Nam, góp phần mang thế giới đến gần hơn với Việt Nam qua thể thao.

Các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ. Tổng giá trị giải thưởng đạt 416 triệu đồng, cùng cúp và huy chương dành cho các vận động viên đạt thành tích cao.

Giải đấu là cơ hội để các tay vợt trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh thi đấu, đồng thời là sự kiện thể thao quốc tế hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Mùa giải năm nay được tổ chức với trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế và đội ngũ trọng tài chuyên nghiệp, hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài chất lượng cao

Các trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu Câu lạc bộ Hồ Xuân Hương (số 2 Hồ Xuân Hương, phường Xuân Hòa, TP.HCM). Khán giả được vào cửa miễn phí trong suốt bốn ngày, từ 5 - 8.11.2026. Giải được phát trực tiếp trên nền tảng số của Liên đoàn Bóng bàn TP.HCM và phối hợp truyền thông trên các kênh HTV.

HDBank tiếp nối hành trình đồng hành thể thao Việt Nam

Từ một thập kỷ gắn bó với Giải Cờ vua quốc tế HDBank đến hệ thống Giải Futsal HDBank quốc gia được duy trì từ năm 2017, HDBank kiên định đồng hành cùng thể thao, góp phần xây dựng các sân chơi chuyên nghiệp, nuôi dưỡng tài năng và thúc đẩy phong trào trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, trao hoa cho đại diện HDBank - nhà tài trợ kim cương của Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng - HDBank lần thứ 34

Trưởng thành từ cái nôi là Giải Cờ vua Quốc tế HDBank, Cờ vua Việt Nam đã ghi nhiều dấu ấn xuất sắc trên đấu trường quốc tế, nổi bật trong năm 2026 là thành tích dẫn đầu toàn đoàn tại Giải vô địch Cờ vua trẻ châu Á. Futsal Việt Nam cũng tạo nên những cột mốc đáng tự hào khi hai lần liên tiếp vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup năm 2016 và 2021.

Đồng hành Cây vợt vàng năm nay, HDBank góp phần khôi phục một giải đấu giàu truyền thống, kết nối các thế hệ vận động viên và người hâm mộ. Qua đó, ngân hàng tiếp tục tạo thêm cơ hội để tài năng thể thao Việt Nam trưởng thành, vươn ra đấu trường quốc tế.