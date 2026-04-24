HDBank khơi thông dòng vốn hệ sinh thai, tín chấp lên đến 5 tỉ đồng

Theo đại diện HDBank, nguồn vốn sẽ đi nhanh hơn và đi đúng "dòng chảy" của hoạt động kinh doanh.

Chương trình mang đến các đặc quyền chuyên biệt cho từng mắt xích trong chuỗi cung ứng. Trong đó, trợ lực toàn diện cho hệ sinh thái FMCG (từ nhà sản xuất đến điểm bán lẻ), cung cấp tỷ lệ tài trợ đến 100% giá trị tài sản bảo đảm cùng hạn mức tín chấp 5 tỉ đồng, được may đo riêng cho từng nhóm đối tượng như: nhà sản xuất (cung cấp các công cụ bảo lãnh thanh toán, giúp loại bỏ rủi ro đối tác chậm trả, đảm bảo an toàn doanh thu), nhà phân phối (tối ưu hóa dòng vốn ngắn hạn, cơ chế cấp vốn "Mua trước - Trả sau" cho các đại lý/điểm bán trực thuộc, nhà phân phối), điểm bán lẻ (cung cấp giải pháp tài chính trọn gói từ vốn nhập hàng đến quản lý bán hàng và hỗ trợ báo cáo thuế). Chi tiết tại link: https://hdbank.com.vn/vi/corporate/product/detail/tai-tro-thuong-mai/tai-tro-chuoi/tai-tro-nha-phan-phoi-dai-ly-cap-1-cua-nganh-hang-tieu-dung-nhanh.

Ngoài ra, chương trình còn tài trợ nhà cung cấp (linh hoạt dòng tiền, miễn lãi thấu chi trong ngày), giải quyết bài toán vốn ngắn hạn thông qua uy tín của công ty đầu mối. Bao gồm: đa dạng hình thức cấp vốn (doanh nghiệp được tiếp cận vốn qua thấu chi, hạn mức hoặc giải ngân từng lần với tỷ lệ tài trợ đến 90% giá trị tài sản bảo đảm, hỗ trợ bảo lãnh thanh toán để mua hàng trả chậm); tối ưu chi phí tài chính (doanh nghiệp không phát sinh lãi vay nếu hoàn trả ngay trong ngày); ưu đãi dịch vụ (miễn phí đăng ký và phí thường niên năm đầu đối với dịch vụ ngân hàng điện tử e-banking, hỗ trợ quản trị dòng tiền thuận tiện).