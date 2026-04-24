HDBank khơi thông dòng vốn hệ sinh thai, tín chấp lên đến 5 tỉ đồng

Phan Tú
24/04/2026 07:00 GMT+7

HDBank chính thức đẩy mạnh mô hình 'Tài trợ theo chuỗi' (ảnh), bám sát đặc thù luân chuyển hàng hóa, dòng tiền nhanh của ngành hàng Tiêu dùng nhanh (FMCG) và kênh phân phối. Thay vì cấp tín dụng đơn lẻ, dòng vốn được thiết kế liền mạch theo hành trình của hàng hóa với các chính sách đột phá: Tài trợ tới 100% giá trị tài sản bảo đảm và hạn mức tín chấp đến 5 tỉ đồng.

HDBank khơi thông dòng vốn hệ sinh thái, tín chấp lên đến 5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Theo đại diện HDBank, nguồn vốn sẽ đi nhanh hơn và đi đúng "dòng chảy" của hoạt động kinh doanh.

Chương trình mang đến các đặc quyền chuyên biệt cho từng mắt xích trong chuỗi cung ứng. Trong đó, trợ lực toàn diện cho hệ sinh thái FMCG (từ nhà sản xuất đến điểm bán lẻ), cung cấp tỷ lệ tài trợ đến 100% giá trị tài sản bảo đảm cùng hạn mức tín chấp 5 tỉ đồng, được may đo riêng cho từng nhóm đối tượng như: nhà sản xuất (cung cấp các công cụ bảo lãnh thanh toán, giúp loại bỏ rủi ro đối tác chậm trả, đảm bảo an toàn doanh thu), nhà phân phối (tối ưu hóa dòng vốn ngắn hạn, cơ chế cấp vốn "Mua trước - Trả sau" cho các đại lý/điểm bán trực thuộc, nhà phân phối), điểm bán lẻ (cung cấp giải pháp tài chính trọn gói từ vốn nhập hàng đến quản lý bán hàng và hỗ trợ báo cáo thuế). Chi tiết tại link: https://hdbank.com.vn/vi/corporate/product/detail/tai-tro-thuong-mai/tai-tro-chuoi/tai-tro-nha-phan-phoi-dai-ly-cap-1-cua-nganh-hang-tieu-dung-nhanh.

Ngoài ra, chương trình còn tài trợ nhà cung cấp (linh hoạt dòng tiền, miễn lãi thấu chi trong ngày), giải quyết bài toán vốn ngắn hạn thông qua uy tín của công ty đầu mối. Bao gồm: đa dạng hình thức cấp vốn (doanh nghiệp được tiếp cận vốn qua thấu chi, hạn mức hoặc giải ngân từng lần với tỷ lệ tài trợ đến 90% giá trị tài sản bảo đảm, hỗ trợ bảo lãnh thanh toán để mua hàng trả chậm); tối ưu chi phí tài chính (doanh nghiệp không phát sinh lãi vay nếu hoàn trả ngay trong ngày); ưu đãi dịch vụ (miễn phí đăng ký và phí thường niên năm đầu đối với dịch vụ ngân hàng điện tử e-banking, hỗ trợ quản trị dòng tiền thuận tiện).

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
