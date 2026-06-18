HDBank: Tăng trưởng ấn tượng song hành cùng trách nhiệm cộng đồng

Đây là năm thứ 4 liên tiếp HDBank góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín của Tạp chí Nhịp cầu đầu tư, minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững nhất quán; gắn kết giữa tăng trưởng kinh doanh, quản trị hiện đại và trách nhiệm cộng đồng dựa trên 3 trụ cột: tài chính bền vững, phát triển con người, lan tỏa giá trị cộng đồng.

Trong lĩnh vực tài chính bền vững, HDBank là một trong những ngân hàng tiên phong thúc đẩy tín dụng xanh. Giai đoạn từ năm 2019 đến cuối năm 2025, ngân hàng đã giải ngân hơn 42.000 tỉ đồng cho các dự án xanh, năng lượng tái tạo và giảm phát thải carbon; riêng năm 2025 đạt hơn 10.800 tỉ đồng (tăng 28% so với năm trước). HDBank cũng tiên phong kiểm kê khí nhà kính theo chuẩn quốc tế GHG Protocol (gồm cả Scope 3) hướng tới Net Zero, đồng thời số hóa vận hành và mở rộng ứng dụng năng lượng tiết kiệm.

Về trách nhiệm xã hội, năm 2025, HDBank dành 139 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Tiêu biểu là đóng góp xây dựng gần 2.600 căn nhà thông qua chương trình "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát"; đồng hành cùng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ học bổng Vừ A Dính. Đặc biệt, chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho người nghèo suốt 20 năm qua đã mang lại ánh sáng cho hơn 18.000 bệnh nhân.

HDBank cũng khẳng định vị thế qua môi trường làm việc bền vững với hơn 18.000 nhân sự (nữ giới chiếm 57%, nữ quản lý trên 43%). Năm 2025, ngân hàng triển khai hơn 1.000 chương trình đào tạo về công nghệ, AI, ESG... và là ngân hàng Việt Nam tiên phong được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" suốt 8 năm liền. Những nỗ lực thực hành ESG cũng giúp HDBank ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng quốc tế giai đoạn 2025 - 2026, là một trong những đơn vị tiên phong huy động thành công nguồn vốn xanh từ các định chế tài chính lớn như IFC, FMO và BII.