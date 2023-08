HDBank tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội tại TP.Long Xuyên

Theo đó, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) tài trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa và nhà ăn trường mầm non trên địa bàn TP.Long Xuyên, góp sức cùng UBMTTQVN tỉnh An Giang phát triển các công trình an sinh xã hội cho người dân. Từ số tiền này, TP.Long Xuyên sẽ xây dựng nhà ăn cho trẻ mầm non tại Trường mẫu giáo Hoàng Yến (xã Mỹ Hòa Hưng) và xây 5 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng chân thành cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của HDBank đối với các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng... Từ nguồn lực này, tỉnh sẽ phối hợp các địa phương sử dụng đúng mục đích; khẩn trương chọn đối tượng để triển khai xây dựng các căn nhà tình nghĩa sớm nhất. Qua đó tỉnh An Giang mong muốn, HDBank tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong các chương trình an sinh xã hội.



Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng trao thư cảm ơn; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây tặng hoa tri ân HDBank

Tại buổi lễ, Phó tổng giám đốc HDBank Nguyễn Đăng Thanh chia sẻ trong suốt quá trình phát triển, HDBank luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, dân tại 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Với mạng lưới hơn 40 điểm giao dịch có mặt tại đây, HDBank đang tập trung hỗ trợ các nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp; thúc đẩy các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của địa bàn và góp phần thúc đẩy phát triển nhanh nền kinh tế địa phương, mang đến những sản phẩm dịch vụ tài chính văn minh và tiện lợi cho bà con… HDBank cũng đã triển khai thành công dự án website tại 63 tỉnh, thành phố, giúp doanh nghiệp và người dân tiếp cận dễ dàng các sản phẩm dịch vụ.

Hoạt động này tiếp nối chuỗi thiện nguyện mà HDBank đã triển khai trong nhiều năm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó, vào tháng 4.2022, HDBank cũng đã trao tặng kinh phí xây dựng thư viện số và Quỹ học bổng khuyến học tại các cơ sở giáo dục của tỉnh Tiền Giang, Cần Thơ.

Tháng 11.2022, tại Hội nghị biểu dương các hoạt động an sinh xã hội tỉnh Vĩnh Long và chào mừng Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, HDBank đã trao tặng kinh phí xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết cho huyện Mang Thít, Vũng Liêm và Quỹ Học bổng khuyến học "Phạm Hùng - Võ Văn Kiệt".

Bên cạnh đó, đồng hành vì sự phát triển an sinh xã hội của bà con miền Tây Nam bộ, nhiều năm qua, HDBank đã tặng hàng chục ngàn thẻ Bảo hiểm y tế cho người cận nghèo; hỗ trợ kinh phí cho hàng ngàn ca phẫu thuật mắt đem lại ánh sáng cho người mù nghèo; trao tặng hàng chục máy lọc nước cho các tỉnh bị hạn xâm nhập mặn; xây tặng nhà tình thương; trao hàng trăm suất học bổng và các quà tặng thiết thực khác.

Trong hành trình 32 năm tạo dựng thành công cho hàng triệu khách hàng trên cả nước, HDBank luôn đồng hành cùng cộng đồng xã hội qua các chương trình thiện nguyện ý nghĩa đến những hoàn cảnh, những vùng miền vẫn còn khó khăn để "chắp cánh yêu thương"... Đó cũng là một phần của chiến lược phát triển bền vững, xây dựng HDBank - Happy Digital Bank - Ngân hàng Xanh, Ngân hàng Số phát triển vì hạnh phúc của mỗi gia đình.