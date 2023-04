HDBank tiếp tục nhận giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc

Giải thưởng danh giá này đến từ một trong những ngân hàng hàng đầu thế giới với lịch sử 171 năm có trụ sở chính tại Mỹ, ghi nhận những thành tích đặc biệt của HDBank trong hoạt động thanh toán quốc tế.

Giải thưởng Wells Fargo trao tặng cho HDBank lần này dựa trên tiêu chuẩn STP (Straight Through Processing) và các tiêu chuẩn chất lượng toàn diện như tốc độ xử lý giao dịch, tuân thủ quy trình, mức độ xử lý giao dịch an toàn và thông suốt.



Với tỷ lệ xử lý điện thanh toán quốc tế chuẩn đạt gần như tuyệt đối 99,9% và không phát sinh tra soát, cho thấy được chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế của HDBank vượt trội, cũng như hệ thống công nghệ hiện đại, năng lực nghiệp vụ xuất sắc của đội ngũ cán bộ nhân viên HDBank đáp ứng nhu cầu giao dịch tài chính của khách hàng trên thế giới.

Ngoài Wells Fargo, nhiều năm liền, HDBank đã nhận Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc do Ngân hàng Mỹ JP Morgan Chase trao tặng. Riêng trong năm 2022, hoạt động thanh toán của HDBank năm 2022 được ngân hàng Mỹ JP Morgan Chase đánh giá cao bằng giải thưởng chất lượng điện toán thanh toán quốc tế xuất sắc với tỷ lệ điện chuẩn là 100%.

Các giải thưởng nhận được từ các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới là minh chứng khẳng định sự lớn mạnh và uy tín của HDBank trong lĩnh vực thanh toán quốc tế.

Trong năm 2022, HDBank là ngân hàng đầu tiên đã triển khai thành công Sản phẩm SWIFT Go dịch vụ mới của SWIFT (Hiệp hội Viễn thông Tài chính liên ngân hàng toàn cầu). SWIFT Go cho phép các tổ chức tài chính cung cấp trải nghiệm thanh toán cho các giao dịch giá trị thấp (dưới 10.000 USD) do các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài và cá nhân gửi tiền cho gia đình ở nước ngoài.

Đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng công nghệ, HDBank cũng đã và đang phát triển thêm nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước trong hoạt động xuất nhập khẩu, như eLC, e TT- những dịch vụ trực tuyến giúp khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

Ngoài ra, HDBank còn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế rộng khắp với hơn 310 đại lý là các định chế tài chính cùng nhiều đối tác trong nước và quốc tế. Hiện nay, chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế của HDBank đã được các ngân hàng hàng đầu thế giới như JP Morgan Chase, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citibank, BHF, ANZ... công nhận.

Năm 2022, HDBank đạt kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước tới nay, với lợi nhuận lần đầu vượt 10.000 tỉ đồng; tổng tài sản vượt 416.000 tỉ đồng. Đáng chú ý, HDBank tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ về tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ, đạt tới trên 53% so với cùng kỳ năm trước.



Kết quả này cho thấy giá trị từ nỗ lực ứng dụng công nghệ hiện đại vào dịch vụ, sản phẩm, trong đó có dịch vụ thanh toán quốc tế, số hóa quy trình, đáp ứng các yêu cầu và trải nghiệm của người dùng, thực hiện cam kết lợi ích cao nhất của HDBank.

Tiên phong trong kỷ nguyên số hóa, trong nhóm ngân hàng dẫn đầu thị trường, HDBank luôn đổi mới và luôn có các sản phẩm mới tiện ích, sáng tạo, phù hợp với xu hướng chung. Các giải thưởng quốc tế danh giá đã khẳng định giá trị của HDBank trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, hội nhập thị trường tài chính toàn cầu.