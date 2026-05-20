HDBank tung sản phẩm ‘SME Linh hoạt’ kết hợp cùng gói ưu đãi lãi suất

Gói "SME Linh hoạt" mang đến những đặc quyền vượt trội cho doanh nghiệp bao gồm:

Tỷ lệ tài trợ đến 100%: Doanh nghiệp được hỗ trợ nguồn vốn tối đa đến 100% giá trị tài sản bảo đảm, mở rộng đáng kể sức mua và khả năng thanh toán.

Chấp nhận tài sản bảo đảm đa dạng: linh hoạt chấp nhận các tài sản gắn liền với hoạt động vận hành của doanh nghiệp như: máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, hàng hóa luân chuyển, quyền đòi nợ/khoản phải thu, tiền gửi và giấy tờ có giá.

Chi phí vốn cạnh tranh, quy mô dồi dào: Thông qua gói tín dụng 30.000 tỉ đồng, HDBank cung cấp mức lãi suất hấp dẫn từ 8,5% /năm đối với cấu phần "SME Linh hoạt".

Phí phát hành bảo lãnh qua kênh online: Giảm 50% và tại quầy: giảm 40%.

Phí phát hành LC qua kênh online: Giảm 40% và tại quầy: giảm 30%.

Thủ tục và Quy trình phê duyệt: Hồ sơ vay vốn được tinh gọn tối đa và luồng phê duyệt và giải ngân được xử lý theo kênh ưu tiên, giúp doanh nghiệp xoay vòng vốn nhanh chóng để không bỏ lỡ cơ hội thị trường.

Mở rộng tập khách hàng: Sản phẩm đặc biệt hỗ trợ nhóm doanh nghiệp mới chuyển đổi từ mô hình hộ kinh doanh – những đơn vị có nhu cầu vốn cao nhưng thường gặp khó khăn về hồ sơ tài chính.

