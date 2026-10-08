HDBank và ĐHQG TP.HCM hợp tác toàn diện, kết nối giáo dục, tài chính và công nghệ

Hợp tác phát huy thế mạnh của ĐHQG TP.HCM - một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, cùng năng lực của HDBank - ngân hàng có tổng tài sản trên 1 triệu tỉ đồng, đang đẩy mạnh số hóa toàn diện, kiên định với định hướng phát triển bền vững.

Thỏa thuận đặt quan tâm vào đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, tuyển dụng, cung cấp sản phẩm và giải pháp dịch vụ tài chính - ngân hàng, ngân hàng số và thanh toán. Hai bên đồng thời phối hợp trong nghiên cứu khoa học, hướng đến thực tế, đổi mới sáng tạo và các hoạt động trách nhiệm xã hội và cộng đồng.

Theo thỏa thuận, hai bên hướng tới xây dựng các giải pháp tài chính, ngân hàng số và thanh toán phù hợp với nhu cầu của các đơn vị, cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐHQG TP.HCM. Việc kết nối dịch vụ ngân hàng với hoạt động giáo dục góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, mang đến trải nghiệm giao dịch thuận tiện, an toàn.

Trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hợp tác mở thêm cơ hội thực tập, tuyển dụng, học bổng và kết nối thực tiễn cho người học. Sinh viên có điều kiện vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng và tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp; HDBank có thêm nguồn nhân lực chất lượng cao và những ý tưởng đột phá từ đội ngũ trẻ.

Hai bên cũng định hướng phối hợp nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cho những bài toán thực tiễn về tài chính, dữ liệu và công nghệ. Qua đó, hợp tác góp phần đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Dịp này, HDBank cũng trao 9 gói học bổng cho ĐHQG TP.HCM để trao tặng cho những sinh viên vượt khó, học giỏi.

Gắn bó với ngành giáo dục, nhiều năm nay, HDBank luôn đồng hành qua các chương trình học bổng, hỗ trợ người học sinh - sinh viên và các chương trình nâng cao, phát triển nguồn nhân lực. Thỏa thuận với ĐHQG TP.HCM tiếp tục mở rộng chiều sâu hợp tác giữa ngân hàng và cơ sở giáo dục, kết nối tri thức với thực tiễn, hướng tới hệ sinh thái gắn kết giáo dục - tài chính - công nghệ - nguồn nhân lực, tạo nền tảng phát triển tài năng trẻ, khơi dậy tinh thần học tập, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn.