HDBank, Vietjet, Vikki ưu đãi mua sắm cuối năm: Kết nối tài chính, hàng không, du lịch

Với thông điệp "Thành phố Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm", Vibrant HCMC kết nối các hoạt động mua sắm, dịch vụ, văn hóa và du lịch từ tháng 11.2026 đến tháng 2.2027. Đồng hành cùng chương trình, các đơn vị kết nối ưu đãi với thanh toán số và giải pháp vốn, giúp người dân mua sắm thuận tiện, doanh nghiệp đón cơ hội kinh doanh trong mùa lễ hội, tết và du xuân.

Rộn ràng ưu đãi, tiếp sức tiêu dùng và kinh doanh

HDBank mang đến ưu đãi trên ứng dụng giảm đến 50%, hoàn tiền chi tiêu thẻ đến 20% cùng các chương trình mua sắm, ẩm thực và giải trí. Với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và tiểu thương, ngân hàng cung cấp giải pháp vốn, thanh toán và quản lý dòng tiền, hỗ trợ chuẩn bị nguồn hàng, thực hiện đơn hàng và đáp ứng sức mua cuối năm.

Vikki Digital Bank triển khai chuỗi trải nghiệm Hello Việt Nam, kết nối tài chính số với mua sắm, ẩm thực, lưu trú, giải trí và di chuyển. Ngân hàng dành tặng một triệu voucher Vikkafé, cùng ưu đãi từ Menas Mall, Holiday Inn & Suites Saigon Airport, Furama và các đối tác. Các chương trình thẻ mang đến lựa chọn hoàn tiền, ưu đãi đặt vé, mua sắm và hoàn phí xe buýt TP.HCM, giúp khách hàng thuận tiện khám phá Thành phố trong mùa lễ hội.

Bên cạnh đó, chương trình "TIẾT KIỆM Vikki - Trúng VÀNG Nguyên Ký" có tổng giá trị giải thưởng lên đến 19 tỉ đồng, với giải chung cuộc 10 lượng vàng SJC, mang thêm niềm vui tích lũy cho khách hàng.

Vietjet mở cơ hội săn vé từ 0 đồng trong khung giờ ưu đãi 12 giờ - 14 giờ hằng ngày, cùng các chương trình ngày đôi, tết và du xuân. Nền tảng SkyJoy bổ sung tiện ích tích điểm, đổi quà, đổi vé, kết nối hành trình bay với những trải nghiệm mua sắm và nghỉ dưỡng.

Biểu tượng Vibrant HCMC cũng hiện diện trên tàu bay Vietjet, cùng cờ đỏ sao vàng, biểu tượng du lịch Việt Nam và giai điệu "Hello Việt Nam", lan tỏa lời mời du khách trong nước, quốc tế đến TP.HCM tận hưởng mùa mua sắm và lễ hội.

Các thương hiệu mua sắm, lưu trú, ẩm thực và giải trí trong mạng lưới đối tác cùng hưởng ứng bằng ưu đãi, quà tặng theo mùa, mở thêm lựa chọn cho người dân và du khách, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, mở rộng khách hàng.

Gắn bó với Thành phố, cùng tạo sức bật mới

Chuỗi hoạt động tiếp nối hành trình nhiều năm Sovico Group cùng các đơn vị đồng hành với sự phát triển của TP.HCM qua tài chính, hàng không, công nghệ và các chương trình văn hóa, thể thao, cộng đồng.

Mang tên Ngân hàng Phát triển TP.HCM, HDBank hiện phục vụ 2,5 triệu khách hàng tại Thành phố. Năm 2025, ngân hàng nộp ngân sách tại TP.HCM hơn 3.327 tỉ đồng, ghi dấu năm thứ 7 liên tiếp được Thành phố trao tặng bằng khen. HD SAISON đã phục vụ hơn 2,4 triệu khách hàng tại đây, đưa các giải pháp tài chính đến gần người lao động và các gia đình.

Vietjet đã vận chuyển hơn 130 triệu lượt hành khách đến và từ TP.HCM, góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch và dịch vụ. Vikki Digital Bank kết hợp mạng lưới giao dịch với ngân hàng số, phát triển tiện ích thanh toán trong mua sắm và giao thông công cộng, góp phần xây dựng nhịp sống đô thị hiện đại.

Sự gắn bó còn được bồi đắp qua 20 năm HDBank đồng hành cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM, góp phần thực hiện hơn 16.000 ca phẫu thuật mắt miễn phí và trao gần 30.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; cùng các giải cờ vua, futsal, bóng bàn quốc tế, hoạt động văn hóa, lễ hội và pháo hoa phục vụ người dân, du khách.

Đồng hành mùa kích cầu cuối năm, Sovico Group cùng các đơn vị tiếp tục kết nối nguồn lực để mỗi ưu đãi mang lại lợi ích thiết thực, mỗi hành trình mở thêm cơ hội giao thương, góp phần xây dựng TP.HCM năng động, hấp dẫn và nghĩa tình.

Người dân, du khách có thể truy cập hello.hochiminhcity.gov.vn để tìm hiểu sự kiện, điểm đến và ưu đãi.

Thời gian, phạm vi và điều kiện áp dụng được công bố trên các kênh chính thức của từng đơn vị. Giá vé từ 0 đồng chưa bao gồm thuế, phí.