HĐQT PNJ công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ để bảo vệ giá trị của công ty





Việc mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những giải pháp mà Hội đồng Quản trị xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay, thể hiện niềm tin vào nền tảng hoạt động của doanh nghiệp cũng như cam kết đồng hành cùng lợi ích lâu dài của cổ đông.

Theo quy định hiện hành, trước khi công ty có thể thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ, doanh nghiệp cần xử lý số lượng cổ phiếu quỹ đang sở hữu. Do đó, Hội đồng Quản trị đã quyết định bán 169.559 cổ phiếu quỹ hiện có. Đây là số lượng cổ phiếu quỹ còn lại của công ty và việc bán được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu về thủ tục pháp lý để triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ theo quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết và được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định, PNJ sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của phương án mua lại cổ phiếu quỹ và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch theo quy định của pháp luật.

PNJ khẳng định hoạt động kinh doanh của công ty vẫn được duy trì ổn định, các chiến lược phát triển dài hạn tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Công ty cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và luôn hướng tới mục tiêu tạo dựng giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và các bên liên quan.