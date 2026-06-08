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Sức khỏe Làm đẹp

Hè chạm ngõ, Mai Hân ‘thả giỏ’ deal hời: Mỹ phẩm chính hãng sale bung nóc

Nguồn: Mai Hân Group
Nguồn: Mai Hân Group
08/06/2026 17:11 GMT+7

Hè chạm ngõ, những ai yêu thích skincare đã sẵn sàng 'bật chế độ' chốt đơn? Mai Hân vừa tung 'giỏ quà' siêu hời với loạt mỹ phẩm chính hãng sale bung nóc. Toàn deal xịn 'mlem', da đẹp rạng ngời chẳng lo cháy túi.

Hè chạm ngõ, Mai Hân ‘thả giỏ’ deal hời: Mỹ phẩm chính hãng sale bung nóc- Ảnh 1.

"Săn" sale sâu: Sắc đẹp tự tin từ trong ra ngoài

Ghim ngay hai ngày vàng 15.6 và 25.6 vì "cơn bão" này sẽ chính thức đổ bộ cực mạnh. Cùng "nghía" qua giỏ hàng đang khiến các chiến thần săn sale đứng ngồi không yên dưới đây để chuẩn bị tinh thần "vẩy tay chốt đơn" nhé! Nếu bạn đang tìm kiếm những sản phẩm chất lượng high-end với mức giá "hạt dẻ" hiếm có, thì đây chính là thời điểm vàng để "F5" lại bàn trang điểm:

  • Chăm da khỏe từ bên trong cùng Codeage: Thương hiệu thực phẩm chức năng "hot hit" này đang áp dụng mức giảm 10% cho tất cả sản phẩm. Cơ hội hiếm có khó tìm để hội chị em đầu tư cho làn da.
  • Tạm biệt nỗi lo về sẹo cùng Rejuvaskin: Dòng sản phẩm chuyên biệt giúp làm mờ các vết sẹo cứng đầu đang có ưu đãi cực "bánh cuốn". Cụ thể, Kem Scar Esthetique giảm 20% và Gel Rejuvasil giảm 15% áp dụng cho mọi dung tích, lại còn đi kèm vô vàn phần quà thiết thực nhìn là mê ngay.
Hè chạm ngõ, Mai Hân ‘thả giỏ’ deal hời: Mỹ phẩm chính hãng sale bung nóc- Ảnh 2.

Codeage - Thương hiệu cao cấp nổi tiếng đến từ Mỹ

"Cơn lốc" Clear Stock: Serum Exosome cao cấp giá "sốc tận óc"

Hot hit trong đại tiệc sale hè lần này chính là màn dọn kho (clear stock) những siêu phẩm "chữa lành" và hỗ trợ phục hồi da đỉnh cao của nhà Pageone. Nhìn mức giá giảm mà ai cũng phải "dụi mắt" mấy lần vì tưởng nhìn nhầm, vì mức giá siêu rẻ:

  • Cleansing Gel Purifying With B5: Gel rửa mặt sạch sâu, dịu nhẹ, giữ ẩm hoàn hảo cho ngày hè.

Giá gốc: 399.000 đồng ➔ Chỉ còn 119.000 đồng

  • Tranacide Pro Serum: "Chiến thần" giúp làm trắng da, dưỡng sáng da căng bóng, mịn màng.

Giá gốc: 1.500.000 đồng ➔ Chỉ còn 300.000 đồng

  • Matrix Repair Pro Serum: "Cứu tinh" chống lão hóa, "gánh" mọi nếp nhăn giúp cải thiện độ đàn hồi cho da, giúp chống nhăn da.

Giá gốc: 1.500.000 đồng ➔ Chỉ còn 300.000 đồng

Hè chạm ngõ, Mai Hân ‘thả giỏ’ deal hời: Mỹ phẩm chính hãng sale bung nóc- Ảnh 3.

Số lượng có hạn, nhanh tay chốt đơn ngay hôm nay

Chào đón "tân binh": Gặp gỡ hai thương hiệu mới toanh, nhận ngay giảm 20%

Không chỉ dừng lại ở các gương mặt thân quen, Mai Hân còn chính thức kết nạp thêm 2 "người bạn mới" đầy hứa hẹn vào thế giới dược mỹ phẩm. Đặc biệt, màn chào sân này được nhiệt liệt hoan nghênh bằng deal GIẢM NGAY 20% cho cả hai trong suốt tháng này:

  • Frezyderm (Hy Lạp): Thương hiệu dược mỹ phẩm danh tiếng từ châu Âu với các công trình nghiên cứu chuyên sâu, hứa hẹn mang lại hiệu quả cao, giải quyết nhiều vấn đề trên da.
  • MD Care (Việt Nam): Một đại diện "made in Vietnam" chất lượng cao, được nghiên cứu và phát triển riêng biệt cho đặc điểm làn da lẫn khí hậu của người Việt. Cực kỳ lành tính và đáng thử!

Đặc quyền "Thứ 5 vui vẻ": Nhận quà tặng "xịn" giá trị khủng

Bên cạnh việc giảm giá "đã tay," Mai Hân còn cực kỳ chiều lòng các khách hàng với chương trình "Thứ 5 vui vẻ" hằng tuần. Chỉ cần đạt giá trị đơn hàng theo mốc, bạn sẽ được tặng kèm những sản phẩm full-size cực xịn mịn:

  • Ngày 11.6: Đơn từ 3.000.000 đồng ➔ Tặng ngay Sữa dưỡng thể sáng da mờ thâm Brightening Booster Body Lotion trị giá 560.000 đồng
  • Ngày 18.6: Đơn từ 3.000.000 đồng Tặng ngay Serum cân bằng lợi khuẩn, phục hồi hàng rào bảo vệ da MD CARE NMF Prebiotics Serum - Refined Improvement Formula trị giá 480.000 đồng
  • Ngày 25.6: Đơn từ 2.500.000 đồng Tặng ngay Lotion hỗ trợ làm khỏe và ổn định làn da Gentle Matte Soothing Lotion trị giá 295.000 đồng

Hè đã chạm ngõ rồi, cơ hội thăng hạng nhan sắc với chi phí siêu tiết kiệm đang nằm ngay trong tầm tay bạn. Còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay website maihan.vn để "chớp" những chiếc deal hời có 1-0-2 này và tự tin tỏa sáng suốt mùa hè thôi nào!

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