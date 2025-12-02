Hễ đến cuối năm là căng thẳng, mệt nhoài với đánh giá, góp ý, phê bình...

Áp lực họp đánh giá tổng kết cuối năm

Đấy là chia sẻ của Đặng Tuấn Khoa (25 tuổi, ngụ ở phố Tôn Đức Thắng, P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; trước đây là P.Hàng Bột, Q.Đống Đa, Hà Nội). Khoa cho hay cứ hễ đến cuối năm là căng thẳng, mệt nhoài với mùa đánh giá tổng kết.

"Buổi họp đó rất hồi hộp. Năm nào cũng vậy. Vì như là cuộc họp định mệnh quyết định thưởng tết, thậm chí cả việc có tiếp tục ở lại doanh nghiệp hay không", Khoa nói.

Hoàng Hữu Minh (24 tuổi, làm việc ở đường Tôn Đức Thắng, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước đây là P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM), thì cho rằng đánh giá tổng kết cuối năm thường mang hai màu sắc đối lập. Hoặc là cơ hội để nhìn lại, hoặc nỗi sợ bị phán xét. "Nhưng với riêng tôi, cảm thấy lo sợ hơn", Minh thừa nhận.

Không ít người trẻ đi làm chia sẻ gặp cảm giác lo lắng với câu chuyện họp đánh giá tổng kết cuối năm ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Huỳnh Thị Mai Trâm (26 tuổi, làm việc tại đường Yên Thế, P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM; trước đây là P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) kể đã 3 năm làm việc tại một công ty thương mại điện tử, thì 2 lần họp cuối năm 2 năm trước đều khiến Trâm "căng hơn dây đàn".

"Tôi biết mình cố gắng, nhưng không dám chắc sếp có nhìn thấy hay không. Cả tuần trước buổi đánh giá, tôi mất ngủ, cứ nghĩ tới cảnh bị hỏi về những chỉ số KPI chưa đạt", Trâm chia sẻ và nói thêm: "Nỗi sợ lớn nhất không phải là bị phê bình, mà là cảm giác "bị đặt lên bàn cân", không biết công sức một năm liệu có được công nhận? Nỗi lo ấy lại đến khi cuộc họp cuối năm sẽ diễn ra vào giữa tháng 12 này".

Chị Nguyễn Thị Bảo Trân (34 tuổi, làm việc ở đường Khánh Hội, P.Khánh Hội, TP.HCM; trước đây thuộc P.4, Q.4, TP.HCM) nói: "Tôi cảm thấy đánh giá cuối năm giống như… buổi "trả bài". Một lỗi nhỏ, một dự án trật nhịp, một quyết định sai lầm cũng có thể khiến bản thân tự trách mình, thậm chí sợ cả việc nghe góp ý".

Anh Đặng Bá Nguyên (31 tuổi), ngụ ở đường Tú Xương, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (trước đây là P. Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM), nói: "Khi doanh nghiệp đánh giá, điều mà tôi và nhiều đồng nghiệp sợ, đó là sợ bị phán xét, không được thấu hiểu, lo những nỗ lực "không nhìn thấy bằng mắt" sẽ không được ghi nhận. Có thể kể như tinh thần hỗ trợ đồng đội, sự linh hoạt trong các tình huống khó, hay cả việc dám nhận thêm việc ngoài mô tả công việc. Cũng sợ bị so sánh với người khác. Rồi sợ bản thân không đủ giỏi vì có nhiều người tự đặt kỳ vọng cao cho bản thân. Không ít người xem việc nhận góp ý là thất bại cá nhân…".

Những cuộc họp cuối năm là cơ hội để người trẻ học cách lắng nghe và trưởng thành hơn trong công việc ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Cơ hội để tăng tốc, chứng minh giá trị của bản thân

Theo bà Nguyễn Quỳnh Hải, phụ trách tuyển dụng Công ty TNHH Đinh Quỳnh Q&P, P.Tân Thuận, TP.HCM (trước đây thuộc P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM), áp lực về họp tổng kết đánh giá cuối năm không cá biệt với bất kỳ người trẻ nào.

Bà Hải cho biết trong một khảo sát nội bộ của công ty, cho thấy gần 62% người trẻ dưới 28 tuổi cảm thấy lo lắng trước buổi họp đánh giá tổng kết cuối năm, cao hơn nhóm nhân viên lớn tuổi.

Bà Nguyễn Thị Minh Hà, phụ trách nhân sự, Công ty TNHH Thiện Ân, xã Bà Điểm, TP.HCM (trước đây là xã Trung Chánh, H.Hóc Môn, TP.HCM), nói rằng nhiều nhân viên trẻ đã và đang hiểu nhầm bản chất của cuộc họp đánh giá tổng kết cuối năm.

"Đừng nghĩ đó là dịp để… bắt lỗi. Đó là dịp để công ty hiểu nhân viên nào có điểm mạnh gì, cần khắc phục điểm yếu nào, định hướng thế nào trong tương lai, muốn phát triển theo hướng gì?...", bà Hà nói.

Theo bà Hà, đánh giá tổng kết cuối năm chính là dịp để nhân viên có cơ hội biết bản thân đang đứng ở đâu. "Những góp ý, dù nhẹ hay nặng, cũng cho người trẻ một tấm "bản đồ nghề nghiệp". Có điều hướng mới, cơ hội thăng tiến rõ ràng hơn. Ngoài ra, đây còn là cơ hội để học cách lắng nghe và trưởng thành. Việc chấp nhận góp ý, hiểu rằng mình vẫn đang học, chính là bước trưởng thành quan trọng nhất trong công việc", bà Hà cho hay.

Anh Hoàng Hoài Phương, phụ trách nhân sự Công ty in Vũ Tường (P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM; trước đây là P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM), nói: "Để cuộc họp cuối năm bớt lo lắng, hãy chuẩn bị bản tự đánh giá thật chỉn chu. Theo đó, đừng chỉ liệt kê công việc. Hãy trả lời 3 câu hỏi: Bản thân đã đóng góp gì cho doanh nghiệp? Bản thân đã học được gì? Và muốn phát triển thêm kỹ năng nào trong năm tới? Khi có sự chủ động ấy, sẽ đỡ bị "sốc" khi nghe nhận xét".

"Ngoài ra, đừng quên lưu lại những kết quả đã đạt được trong năm. Nhiều người quên mất những việc mình đã làm tốt từ đầu năm. Hãy lưu lại theo từng tháng để đưa ra bằng chứng rõ ràng khi cần. Trong quá trình họp, tập trung vào giải pháp, không đổ lỗi. Nếu có lỗi, hãy nói "em rút kinh nghiệm ở điểm này và sẽ thay đổi bằng cách kia". Đó là cách khiến người quản lý thấy sự trưởng thành, thay vì chỉ đổ lỗi", anh Phương nói thêm.

Hà Thị Hải Thúy (27 tuổi), làm việc ở Công ty TNHH MTV Mỹ Đức Hòa (P.Chợ Lớn, TP.HCM; trước đây là P.12, Q.5, TP.HCM), nói: "Đánh giá tổng kết cuối năm, cơ hội hay nỗi sợ là tùy thuộc vào cách mỗi người tự nhìn nhận, đánh giá. Cần hiểu bản thân, hiểu kỳ vọng của tổ chức, doanh nghiệp. Qua đó nhìn lại những giới hạn của bản thân, và lên kế hoạch phát triển cho năm tiếp theo. Nếu biết chuẩn bị, biết lắng nghe, biết đối thoại, thì đó lại là cơ hội để tăng tốc, chứng minh giá trị của bản thân, và bắt đầu một năm mới rõ ràng hơn, tự tin hơn".