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Hé lộ cách vận hành đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 3.500 tỉ đồng
Video Thời sự

Hé lộ cách vận hành đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 3.500 tỉ đồng

Trần Kha - Hoàng Huy

Liên quan đến hai đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn vừa bị triệt phá, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 97 bị can.

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