Hé lộ chân tướng nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội

Chiều 15.8, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã thông tin về vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi để tống tiền xảy ra trên địa bàn P.Vĩnh Hưng (Q.Long Biên).



Khu vực xảy ra vụ bắt cóc ĐÌNH HUY

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và điều tra, làm rõ đối tượng liên quan (nếu có).



Nghi phạm đang bị tạm giữ là Nguyễn Đức Trung (31 tuổi trú xã Đồng Tĩnh, H.Tam Dương, Vĩnh Phúc).

Theo thiếu tướng Tùng, nghi phạm Trung không có việc làm ổn định. Hiện, cơ quan công an chưa lấy được thông tin về tiền án, tiền sự của Trung, tuy nhiên đối tượng này khai chưa có tiền án, tiền sự.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội ĐÌNH HUY

"Chúng tôi xác định trước mắt, gia đình nạn nhân và nghi phạm không có mâu thuẫn. Đối tượng khai do nợ lần, bí bách nên nảy sinh ra việc này. Tuy nhiên, đó là tình tiết chống chế, vì đối tượng dùng biển số giả và chuẩn bị súng bắn đạn cao su. Đối tượng đã có tính toán khi thực hiện lúc trời vừa tối, Trung cũng lái xe rất chuyên nghiệp, đối tượng hết sức tinh vi, trắng trợn và manh động...", thiếu tướng Tùng nói.

Liên quan đến khẩu súng Trung dùng để gây án, ông Tùng cho hay, nghi phạm này mới mua trên mạng, khẩu súng gây án được xác định là súng bắn đạn cao su. Tùng đã bắn 1 viên đạn vào cán bộ Công an Q.Long Biên. Trong súng còn nguyên 6 viên đạn và 1 viên đạn đang lên nòng. Công an đã thu giữ súng, ô tô, tiền liên quan đến nghi phạm và tiếp tục khai thác về khẩu súng.

Nghi phạm là CSGT tỉnh Vĩnh Phúc?

Về thông tin nghi phạm là cán bộ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ông Tùng cho rằng, có nhiều thông tin đăng tải trên mạng nhưng đều là "không chính thống".

"Những thông tin không chính xác cần phải loại bỏ, phải xem phát ngôn của tôi tại buổi thông tin đến báo chí. Ngoài những thông tin ở buổi họp báo này chúng ta nên bỏ qua", ông Tùng nhấn mạnh.

Chiếc xe của nghi phạm CTV

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 19 giờ 40 ngày 14.8, Công an P.Việt Hưng (Q.Long Biên, Hà Nội) nhận tin báo từ gia đình chị Đ.T.H (trú tại Khu đô thị Việt Hưng, P.Việt Hưng) về việc con trai 7 tuổi của gia đình bị một nam giới đeo khẩu trang bắt lên xe ô tô chở đi và yêu cầu gia đình nộp 15 tỉ đồng để "chuộc" con.

Tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã triệu tập lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ về Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội để họp, chỉ đạo giải cứu cháu bé nhanh nhất và phải bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Quá trình truy xét, Công an Hà Nội gần như không có thông tin về nghi phạm, các đơn vị nghiệp vụ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện bố trí mật phục, đón lõng tại những địa điểm nghi phạm để lại dấu vết và phối hợp với công an các tỉnh cùng xác minh, truy xét.

Gần 10 tiếng truy xét trắng đêm, khoảng 5 giờ ngày 15.8, Công an Hà Nội và các đơn vị liên quan đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú H.Tam Dương, Vĩnh Phúc) và giải cứu thành công bé trai tại địa phận tỉnh Hà Nam, đưa về bàn giao lại cho gia đình ngay sáng 15.8.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trung khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc.