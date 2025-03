Hé lộ chi tiết chiến dịch quân sự rầm rộ của chính quyền Trump ở Trung Đông

Ảnh chụp màn hình video đăng trên tài khoản X của CENTCOM cho thấy máy bay chiến đấu xuất kích từ tàu sân bay USS Harry S. Truman hôm 15.3 (giờ địa phương) ảnh: @CENTCOM / X

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ hôm 15.3 đã thực hiện các đợt tấn công "chính xác và đầy uy lực" nhằm vào các mục tiêu như căn cứ quân sự, mạng lưới radar, máy bay không người lái (UAV) và những hệ thống phòng không của Houthi trên khắp Yemen. Đa số các mục tiêu này được cho là ở sâu dưới lòng đất và khó bắn phá.

Ít nhất một chỉ huy cấp cao của Houthi cũng nằm trong danh sách mục tiêu trong chiến dịch quân sự Mỹ tại Trung Đông, theo tờ The Hill hôm 16.3.

Các đợt tấn công mở màn có tham gia của các máy bay chiến đấu và UAV vũ trang của Không quân Mỹ xuất kích từ nhiều căn cứ ở khu vực. Bên cạnh đó, Không quân Mỹ cũng phối hợp hành động bằng cách triển khai các tiêm kích từ tàu sân bay USS Harry S. Truman đang ở phía bắc biển Đỏ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã đăng video clip trên website chính thức cho thấy các tiêm kích F/A-18 Hornet lần lượt cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S. Truman vào chiều 15.3 (giờ địa phương).

Mục tiêu của chiến dịch quân sự mới nhất của Mỹ tại Trung Đông là nhằm gây áp lực và vô hiệu hóa năng lực tấn công của Houthi về hướng biển Đỏ, mở lại tuyến hàng hải bị gián đoạn thời gian qua vì các đợt bắn phá từ Houthi, lực lượng đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen.

Tàu sân bay USS Harry S. Truman tham gia chiến dịch ở Yemen ảnh: hải quân mỹ

Tờ The New York Times hôm 15.3 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết quy mô và mức độ chiến dịch sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Houthi.

Trong quá khứ, các cơ quan tình báo Mỹ gặp khó khăn trong việc phát hiện và định vị nơi đặt những hệ thống vũ khí của Houthi. Chưa rõ thông tin tình báo đã được cải thiện vào thời điểm chiến dịch được triển khai hay chưa.

Giới chức Mỹ cho biết chiến dịch tấn công Houthi đã được thực hiện theo sau một loạt các cuộc họp cấp cao tại Nhà Trắng trong tuần giữa Tổng thống Trump và các quan chức an ninh quốc gia, bao gồm Phó tổng thống JD Vance; Ngoại trưởng Marco Rubio; Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Waltz; Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth; và tướng Michael E. Kurilla, Tư lệnh CENTCOM.

Chủ nhân Nhà Trắng đã ký thông qua kế hoạch vào ngày 14.3.

Một số trợ lý an ninh quốc gia của Mỹ muốn đẩy mạnh chiến dịch đến ngưỡng có thể loại bỏ quyền kiểm soát của Houthi ở những phần lãnh thổ phía bắc Yemen. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn chưa phê chuẩn chiến lược này, theo nguồn tin của tờ The New York Times.