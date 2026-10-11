Hé lộ concert 'khủng' được dựng ngay giữa phố đi bộ Hoàn Kiếm

Một sân khấu concert 'khủng' được dựng ngay giữa phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, chuẩn bị cho Đại nhạc hội thanh niên 2026 vào tối 11.10.