Hé lộ concert 'khủng' được dựng ngay giữa phố đi bộ Hoàn Kiếm

Tin liên quan Đinh Viết Tường xúc động nhận giải 'Thanh niên sống đẹp': Tự hào vì đã dám làmĐinh Viết Tường, diễn viên phim ‘Trại buôn người’, nhận giải thưởng ‘Thanh niên sống đẹp’ năm 2026. Với nam diễn viên, sự ghi nhận này mang đến niềm vui, lòng biết ơn và niềm tự hào vì đã dám theo đuổi những điều trước đây bản thân chưa từng nghĩ mình có thể làm được.15 thanh niên sống đẹp được vinh danh: Những câu chuyện khiến người trẻ ngưỡng mộChàng trai người Mông tìm sinh kế cho thanh niên từ văn hóa quê hương Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Concert ĐẠI NHẠC HỘI THANH NIÊN 2026 Hòa Minzy võ hạ trâm ERIK Đông Hùng thanh niên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đêm nhạc hội Tôi yêu Tổ quốc tôi
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