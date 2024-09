Hé lộ dàn mỹ nhân sắp sang Việt Nam tranh vương miện Miss Cosmo 2024

Zaren Belen Loyo (Venezuela) là một trong những ứng cử viên sáng giá tại Miss Cosmo 2024. Người đẹp 28 tuổi từng chiến thắng cuộc thi Top Model of The World Venezuela 2020, đại diện quê nhà tại Top Model of The World 2020 rồi vào top 15 chung cuộc. Zaren Belen Loyo theo học chuyên ngành truyền thông xã hội và thiết kế thời trang