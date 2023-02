Hé lộ danh tính thủ lĩnh thực sự của al-Qaeda

Tờ The Guardian ngày 14.2 dẫn báo cáo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết Saif al-Adel, 62 tuổi, một phần tử cực đoan ở Ai Cập, hiện hoạt động ở Iran được cho là thủ lĩnh trên thực tế của tổ chức khủng bố al-Qaeda. Báo cáo được đưa ra ngày 13.2, dựa trên các thông tin tình báo thu được từ các nước thành viên LHQ.

Saif al-Adel là kẻ khủng bố bị FBI săn lùng FBI

Al-Adel từ lâu đã được coi là người có nhiều khả năng kế nhiệm Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh al-Qaeda bị Mỹ không kích tiêu diệt ở thủ đô Kabul (Afghanistan) vào năm ngoái. Tuy nhiên, hiện không có thông báo chính thức nào từ nhóm cũng như bất kỳ ai xác nhận thông tin này.

Báo cáo từ ủy ban giám sát các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và al-Qaeda cho biết sự nhạy cảm chính trị đối với Iran và Afghanistan do Taliban điều hành đã ngăn al-Qaeda xác nhận vai trò của al-Adel.

Thông tin của các thành viên al-Qaeda chưa bao giờ hoàn toàn rõ ràng. Trong số này bao gồm các thành viên gia đình Osama bin Laden, người sáng lập al-Qaeda và bị lực lượng đặc biệt của Mỹ tiêu diệt ở Pakistan vào năm 2011.

Câu hỏi về việc ai lãnh đạo al-Qaeda được các cơ quan tình báo coi là quan trọng, do Bin Laden và Zawahiri đã áp dụng các chiến lược khác nhau để điều hành hoạt động của nhóm. Tuy nhiên, theo tài liệu của LHQ, các báo cáo hạn chế về al-Qaeda từ các quốc gia thành viên gây khó khăn cho việc đưa ra kết luận chắc chắn về "các câu hỏi về sự kế vị và tác động đối với mối đe dọa do nhóm gây ra".

Phương Tây xem al-Adel là một mối đe dọa đáng gờm. Khả năng tổ chức và mức độ cam kết cao đã giúp al-Adel nhận được sự ủng hộ trong giới Hồi giáo cực đoan. Al-Adel tham gia phong trào Hồi giáo vũ trang Jihad ở Ai Cập vào những năm 1980, và bị cáo buộc thực hiện các cuộc tấn công năm 1998 vào các đại sứ quán Mỹ ở phía đông châu Phi. Bộ Tư pháp Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin có ích cho việc bắt giữ al-Adel.