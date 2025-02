Hé lộ điểm số hiệu năng 'thụt lùi' của iPhone 16e

Theo WCCF Tech, phiên bản iPhone 16e vừa ra mắt đang thu hút sự chú ý của người dùng, nhưng kết quả kiểm tra benchmark ban đầu lại khiến nhiều người không khỏi đặt dấu hỏi về hiệu năng thực tế của thiết bị.

iPhone 16e bị 'cắt xén' hiệu năng để bán giá 'mềm'

Cụ thể, chip A18 trên iPhone 16e, vốn được quảng cáo là 'trái tim' của máy, đã cho thấy hiệu năng GPU thấp hơn đáng kể so với chip A18 trên iPhone 16 và 16 Plus. Lý do là vì Apple đã áp dụng kỹ thuật 'chip-binning', vô hiệu hóa một nhân GPU trên chip A18 của iPhone 16e, khiến nó chỉ còn lại 4 nhân thay vì 5.

Hiệu năng của iPhone 16e kém hơn so với iPhone 16 dù chạy cùng chip A18 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WCCF TECH

Kết quả benchmark Geekbench 6 Metal cho thấy iPhone 16e đạt điểm số 24.188, thấp hơn khoảng 15% so với các phiên bản iPhone 16 và 16 Plus. Điều này đồng nghĩa với việc hiệu năng đồ họa của iPhone 16e sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là trong các tác vụ đòi hỏi khả năng xử lý đồ họa cao như chơi game hay chỉnh sửa video.

Tuy nhiên, Apple vẫn trang bị cho iPhone 16e dung lượng RAM 8 GB, đảm bảo khả năng vận hành đa nhiệm mượt mà và hỗ trợ các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh trên thiết bị.

Liệu sự 'cắt xén' hiệu năng này có ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm người dùng iPhone 16e? Câu trả lời sẽ có trong tương lai khi thiết bị trải qua một thời gian sử dụng thực tế.