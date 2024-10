Hé lộ đòn đoạt mạng thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar

Bác sĩ Chen Kugel, giám sát cuộc khám nghiệm tử thi, nói với tờ The New York Times rằng thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đầu tiên bị thương ở cánh tay do mảnh đạn, có thể là từ một quả tên lửa hoặc đạn pháo xe tăng.

Ông Kugel nói rằng một phát súng sau đó đã giết chết ông Sinwar, nhưng The New York Times lưu ý rằng không rõ ai đã bắn, nổ súng khi nào và đã sử dụng loại vũ khí gì.

Theo quân đội Israel, ông Sinwar chết trong một cuộc tuần tra của binh sĩ Israel ở phía nam Dải Gaza hôm 16.10.

Israel nói đã hạ sát thủ lĩnh Hamas chủ mưu vụ tấn công 7.10

AFP dẫn một báo cáo cho hay nhóm binh sĩ thuộc Lữ đoàn 828 của Israel đang di chuyển qua thành phố Rafah thuộc Gaza thì bắt gặp 3 chiến binh Palestine. Khi binh sĩ Israel đuổi theo họ, ông Sinwar tách khỏi hai người kia, theo quân đội Israel.

Sau đó, lực lượng Israel đã cho xe tăng khai hỏa vào tòa nhà có hai chiến binh Palestine ẩn náu và tòa nhà còn lại, nơi ông Sinwar ẩn náu.

Một cảnh trong video được phát hành ngày 18.10 cho thấy vụ nổ trong một tòa nhà ở Gaza. Quân đội Israel nói rằng xe tăng đã bắn vào một tòa nhà có sự hiện diện của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar ở miền nam Gaza hôm 16.10

Ảnh: Reuters

Truyền thông Israel và các sĩ quan quân đội khẳng định không có thông tin tình báo trước đó nào cho thấy có sự hiện diện của ông Sinwar trong khu vực.

Một đoạn phim cho thấy ông Sinwar chỉ có một mình với một tay bị thương nặng và đầu được che bằng một chiếc khăn truyền thống, ném một cây gậy vào máy bay không người lái đang lao tới trong những giây phút cuối đời của ông, theo AFP.



Quân đội Israel sau đó đã tiến hành xét nghiệm ADN cùng với các cuộc kiểm tra răng miệng và các cuộc điều tra pháp y khác mà đã giúp xác nhận danh tính của ông Sinwar.

Ông Sinwar đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra sau cuộc tấn công của các tay súng Hamas vào miền nam Israel ngày 7.10.2023 mà ông là người chủ mưu, theo AFP.