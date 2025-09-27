Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hé lộ khối tài sản gia đình ông Trump, bất ngờ với cậu út 19 tuổi

Bảo Hoàng
27/09/2025 11:21 GMT+7

Forbes vừa công bố thống kê về tài sản của các thành viên trong gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong đó, đáng chú ý là tài sản của con út Barron Trump khi mới 19 tuổi.

Trong phân tích tài sản do Forbes công bố hồi đầu tuần, tập trung vào thu nhập và các khoản đầu tư của gia đình Tổng thống Trump, cho thấy phần lớn nguồn tài sản đến từ tiền điện tử và các hợp đồng kinh doanh nước ngoài.

Con trai út ông Trump, Barron Trump, được cho là người đầu tiên trong gia đình tập trung đầu tư tiền điện tử. Theo báo cáo, cậu út nhà ông Trump đã sở hữu tài sản ròng khoảng 150 triệu USD. Ông Trump cũng từng nói rằng chính Barron là người giới thiệu ông tìm đến kênh đầu tư tiền điện tử.

Hé lộ khối tài sản gia đình ông Trump, bất ngờ với cậu út 19 tuổi - Ảnh 1.

Barron Trump xuất hiện trong lễ mừng Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1

ẢNH: AFP

Ngoài ra, Barron còn hàng tỉ token khóa, loại tiền điện tử chưa thể giao dịch nên khó xác định giá trị. Một khi được mở khóa, tài sản của Barron Trump ước tính có thể lên đến 525 triệu USD.

Tiền điện tử cũng là nguồn tài sản chính của ông Donald Trump Jr và ông Eric Trump, hai người lần lượt có tài sản ròng là 500 triệu USD và 750 triệu USD. Hai anh em đồng sở hữu liên doanh khai thác tiền điện tử American Bitcoin. Hồi tháng 5, họ đã đến Trung Đông và ký thỏa thuận cấp phép xây sân golf của ông Trump ở Qatar.

Con gái cả ông Trump, bà Ivanka Trump, có tài sản khoảng 100 triệu USD và chồng Jared Kushner đang là người giàu thứ 2 trong gia đình ông Trump, với tài sản khoảng 1 tỉ USD.

Sau sự cố ở LHQ, ông Trump nói Mật vụ Mỹ đang điều tra ‘phá hoại’

Không ngạc nhiên khi đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump là người sở hữu khối tài sản lớn nhất trong gia đình, trị giá 7,3 tỉ USD. Riêng trong năm 2024, tài sản của ông đã tăng thêm 3 tỉ USD. Tài sản liên quan tiền điện tử của ông chiếm khoảng 2 tỉ USD, ngoài ra hoạt động cấp phép cho các dự án dưới tên ông ở nước ngoài cũng mang lại nguồn thu đáng kể.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump có tài sản khoảng 20 triệu USD. Forbes nói rằng nguồn thu của bà là "điển hình đối với một đệ nhất phu nhân Mỹ", gồm đến từ viết sách, các bài diễn thuyết và phim tài liệu.

