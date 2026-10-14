Hé lộ khối tài sản khủng của 'ông hoàng nhạc pop châu Á' Châu Kiệt Luân





Sự nghiệp nghệ thuật đỉnh cao

Sinh năm 1979, Châu Kiệt Luân được mệnh danh là "ông hoàng nhạc pop châu Á" nhờ sức ảnh hưởng bền bỉ trong hơn hai thập kỷ. Bất chấp sự xuất hiện của nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ, nam ca sĩ Đài Loan (Trung Quốc) vẫn duy trì vị thế hàng đầu cả về danh tiếng lẫn giá trị thương mại.

Châu Kiệt Luân bắt đầu sự nghiệp năm 1997 với vai trò nhạc sĩ sáng tác cho các ca sĩ nổi tiếng. Năm 2000, anh chính thức ra mắt album đầu tay Jay, trước khi tạo bước đột phá với Fantasy (2001), giành nhiều giải thưởng tại Golden Melody Awards. Năm 2003, hơn 50 đài phát thanh trên khắp châu Á được cho là đã đồng loạt phát ca khúc In the Name of the Father. Sự kiện gây tiếng vang đến mức ngày 16.7 được truyền thông gọi là "Ngày Châu Kiệt Luân".

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Châu Kiệt Luân còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người mẫu Côn Lăng và ba người con Ảnh: Reuters

Nam ca sĩ xây dựng phong cách âm nhạc riêng mang tên "Chou Style", kết hợp R&B, hip hop và pop phương Tây với âm hưởng truyền thống Trung Hoa. Những ca khúc như Thất lý hương, Dạ khúc, Sứ thanh hoa, Tóc như tuyết hay Hương lúa trở thành các bản hit gắn liền với tên tuổi anh. Châu Kiệt Luân được ghi nhận đã bán hơn 30 triệu album trên toàn cầu và giành trên 15 giải Golden Melody. Năm 2022, album Greatest Works of Art của anh đứng đầu bảng xếp hạng doanh số album toàn cầu do Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế (IFPI) công bố.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, anh còn ghi dấu ấn điện ảnh với Initial D (2005), bộ phim mang về giải Diễn viên mới xuất sắc tại Kim Mã. Sau đó, anh tham gia Hoàng kim giáp, đạo diễn kiêm đóng chính Bí mật không thể nói (2007) và góp mặt trong các phim Hollywood như The Green Hornet và Now You See Me 2. Sức ảnh hưởng của giọng ca 7X còn được ghi nhận khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí TIME phiên bản châu Á.

Khối tài sản trăm triệu đô của Châu Kiệt Luân đến từ đâu?

Theo các ước tính được truyền thông quốc tế dẫn lại, tài sản ròng của Châu Kiệt Luân dao động từ 300 đến 330 triệu USD.

Nguồn thu của nam ca sĩ đến từ doanh số âm nhạc, tiền bản quyền sáng tác, những chuyến lưu diễn quốc tế và các hợp đồng quảng cáo giá trị lớn. Các buổi hòa nhạc của anh thường thu hút lượng khán giả đông đảo, nhiều đêm diễn tại những sân vận động lớn nhanh chóng bán hết vé.

Chỉ trong nửa đầu năm 2025, Châu Kiệt Luân được cho là đã ký 13 hợp đồng đại diện thương hiệu, tổng trị giá khoảng 400 triệu Đài tệ. Khả năng tạo doanh thu ấn tượng giúp anh được truyền thông giải trí đánh giá là một trong những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất. Để phục vụ lịch trình lưu diễn quốc tế, nam ca sĩ còn được cho là từng thuê riêng máy bay Boeing 737, có giá trị khoảng 100 triệu nhân dân tệ để tiện di chuyển. Máy bay được trang bị khu vực ăn uống, phòng tắm cùng hệ thống giải trí hiện đại.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Châu Kiệt Luân còn đầu tư vào công nghệ, thời trang, xe hơi hạng sang, tác phẩm nghệ thuật và bất động sản. Anh được cho là sở hữu nhiều căn hộ đắt đỏ tại Đài Loan, trong đó có căn penthouse rộng 268 m² ở quận Đại An, Đài Bắc, với tầm nhìn toàn cảnh thành phố và nội thất nhập khẩu từ Ý.

Danh mục bất động sản được truyền thông nhắc đến còn có căn hộ trị giá 10,7 triệu USD tại One Park Taipei, penthouse 23,8 triệu USD ở Peace Palace mua năm 2021 và một bất động sản hơn 2 triệu USD tại Đạm Thủy (Trung Quốc). Theo ET Today, Châu Kiệt Luân còn sở hữu căn hộ hai tầng rộng 717 m² tại khu Harajuku, Tokyo (Nhật Bản), với giá trị thị trường ước tính khoảng 25 triệu USD. Anh cũng được cho là nắm giữ bất động sản giá trị lớn tại Úc.