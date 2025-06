‘Hé lộ’ kịch bản chưa từng có tại DANAFF III

Tiếp nối sự thành công các kỳ liên hoan, DANAFF III sẽ có nhiều hoạt động chưa từng có ẢNH: HOÀNG SƠN

Ấn tượng chuỗi ngày thức cùng điện ảnh

Sau 2 mùa tổ chức thành công và được vinh danh top 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu năm 2023 và 2024 (do Báo Thể thao - Văn hóa bình chọn), Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 - 2025 (DANAFF III) do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh VN (VFDA) phối hợp cùng UBND TP.Đà Nẵng tổ chức sẽ chính thức diễn ra từ ngày 29.6 - 5.7. So với 2 kỳ trước, từ 5 ngày hoạt động chính thức, DANAFF III tăng thời gian liên hoan phim lên 7 ngày. Tổng số phim được tuyển chọn vào các chương trình là hơn 100 phim (so với 46 phim của DANAFF I và 63 phim của DANAFF II). Số buổi chiếu phim tăng lên đến khoảng 200 (so với 100 buổi của mùa trước).

Đặc biệt, nội dung chương trình năm nay được mở rộng với nhiều điểm nhấn mới, trong đó đáng chú ý là sự ra đời của chương trình "Toàn cảnh điện ảnh châu Á" tuyển chọn những tác phẩm điện ảnh châu Á xuất sắc và thành công tại các liên hoan phim quốc tế trong năm qua cùng với những bộ phim chọn DANAFF để công chiếu lần đầu. Trong khuôn khổ chương trình, năm nay, cũng đánh dấu sự xuất hiện lần đầu của "Giải Phê bình phim châu Á".

Ban tổ chức (BTC) DANAFF III còn phối hợp các ngành chức năng của Hàn Quốc để tuyển chọn, giới thiệu 14 tác phẩm tiêu biểu, được sản xuất từ thập niên 60 của thế kỷ 20 đến nay qua chương trình "Những dấu ấn của điện ảnh Hàn Quốc qua từng mốc thời gian". Trong đó có 3 bộ phim của nhà làm phim kỳ cựu Hàn Quốc Im Kwon-taek. Đặc biệt, song hành với hoạt động trình chiếu là hội thảo "Điện ảnh Hàn Quốc: Bài học thành công quốc tế và kinh nghiệm phát triển công nghiệp điện ảnh" với sự tham dự của các chuyên gia quốc tế, Hàn Quốc và VN; các đại biểu đến từ các hãng phim; đại diện các trường điện ảnh, các trường đại học có chuyên ngành nghiên cứu phim của Hàn Quốc, Mỹ, VN…

Theo đánh giá, điện ảnh VN và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng ít nhiều trong chủ đề và ngôn ngữ thể hiện của phim những năm 60 - 70 của thế kỷ 20. Tuy nhiên, từ những năm 90 của thế kỷ trước, điện ảnh Hàn Quốc đã có những bước tiến vượt bậc, ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ điện ảnh quốc tế. Từ thực tiễn đó, hội thảo được kỳ vọng sẽ mang đến những kinh nghiệm thiết thực và giá trị tham khảo quý báu cho các nền điện ảnh trong khu vực.

Đại diện BTC giới thiệu chiếc áo có in logo truyền thống DANAFF tại buổi họp báo vào ngày 3.6

Tạo sân chơi vun đắp tài năng

BTC cho biết thêm, trong khuôn khổ liên hoan phim còn có hoạt động "DANAFF Talents - Tài năng triển vọng DANAFF" với chuỗi hoạt động đào tạo và kết nối, phát triển dự án phim dành cho các tài năng trẻ, triển vọng trong lĩnh vực điện ảnh. Trong đó, đánh dấu bước phát triển mới tại DANAFF III là chương trình "Vườn ươm dự án" lần đầu tiên được tổ chức như một hoạt động trọng điểm với 2 hạng mục chính, gồm: dự án Phim nghệ thuật châu Á (Art-house Film Project) và dự án Phim VN các thể loại (Genre Film Project). Từ loạt dự án được gửi về, BTC đã lựa chọn 14 dự án tiềm năng để tham gia vào vòng phát triển.

"Vườn ươm dự án" còn là không gian học hỏi chuyên sâu kéo dài 4 ngày của workshop - nơi các nhóm làm phim được cố vấn bởi những chuyên gia có uy tín quốc tế, như: ông Christian Jeune (Giám đốc bộ phận chọn phim, Phó chủ tịch Liên hoan phim Cannes), ông Kim Min Young (Nhà sản xuất phim Quật mộ trùng ma), bà Isabelle Glachant (Nhà sản xuất nhiều bộ phim của Vương Tiểu Soái). "Vườn ươm dự án" cũng nhận được sự đồng hành từ các quỹ điện ảnh uy tín trong khu vực, góp phần hỗ trợ thiết thực cho các dự án phim VN đang ở giai đoạn khởi đầu. Trong đó, dự án xuất sắc nhất hạng mục Phim nghệ thuật châu Á sẽ nhận giải thưởng trị giá 8.000 Euro; dự án xuất sắc nhất thuộc hạng mục Phim VN các thể loại sẽ nhận giải thưởng trị giá 5.000 USD.

Ngoài ra, DANAFF III tiếp tục duy trì hoạt động workshop "Ươm mầm tài năng" về diễn xuất với 2 lớp, tổng cộng 50 tài năng trẻ đến từ VN, Nhật Bản, Hàn Quốc. Năm 2025 cũng là năm chứng kiến sự hiện diện đông nhất các tài năng trẻ diễn xuất tại Đà Nẵng và miền Trung. Bên cạnh đó, còn có hội thảo chuyên đề "Phát hiện và bồi dưỡng tài năng điện ảnh: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp của VN" quy tụ các giảng viên, nghệ sĩ và chuyên gia để cùng trao đổi về chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp điện ảnh trong bối cảnh hội nhập.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết thêm với khẩu hiệu "DANAFF - Nhịp cầu châu Á", DANAFF III còn có nhiều hoạt động mới và hấp dẫn, như: Chợ dự án phim, triển lãm các cảnh quay tại Đà Nẵng, chương trình chiếu phim chọn lọc "Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh" giới thiệu 22 tác phẩm tiêu biểu… "Chúng tôi hy vọng DANAFF III sẽ tiếp tục mang đến một không gian nghệ thuật đậm chất sáng tạo, nơi các nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên cùng hội tụ, giao lưu, chia sẻ và truyền cảm hứng. Chúng tôi mong muốn thông qua sự kiện này, hình ảnh Đà Nẵng - một TP trẻ, năng động, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa sẽ được giới thiệu rộng rãi đến bạn bè quốc tế", bà Thi nhấn mạnh.