Hé lộ lý do gia đình Nhã Phương ‘chốt’ sinh gói Elite tại Bệnh viện Phương Nam

Sự kiện gia đình nghệ sĩ Nhã Phương đón em bé thứ 3 chào đời đã thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Bên cạnh những lời chúc phúc, nhiều người không khỏi trầm trồ trước khi đầu tư cho lần vượt cạn này của nữ diễn viên khi lựa chọn gói sinh cao cấp nhất - Gói Elite tại Bệnh viện Phương Nam.

Được biết, gói sinh không chỉ dừng lại ở sự sang trọng về cơ sở vật chất mà còn nằm ở quy trình chăm sóc y tế toàn diện "chuẩn thượng đỉnh".

"Đi sinh như đi nghỉ dưỡng" tại phòng Elite

Điểm nhấn đầu tiên của gói sinh Elite chính là không gian lưu viện. Thay vì cảm giác ngột ngạt thường thấy ở bệnh viện, Nhã Phương được nghỉ ngơi tại khu vực riêng, như một căn hộ thu nhỏ, đầy đủ tiện nghi với phòng khách sang trọng, khu vực bếp, phòng sản phụ và phòng nghỉ dành riêng cho người thân ở lại chăm sóc. Mọi vật dụng từ quần áo, tã bỉm cho bé đến đồ dùng cá nhân cho mẹ đều được bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng, giúp gia đình "đi sinh tay không" đúng nghĩa.

Không gian này được thiết kế riêng biệt, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối – yếu tố tiên quyết đối với những nghệ sĩ nổi tiếng. Đây cũng là lí do mà gói sinh Elite của bệnh viện Phương Nam đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các ngôi sao, người nổi tiếng.

Gia đình Nhã Phương Trường Giang sum vầy đón thành viên mới

An toàn đến từ bệnh viện thuộc hệ thống y tế đạt chuẩn mực JCI Enterprise (Hoa Kỳ)

Tuy nhiên, sự sang trọng không phải là tất cả. Yếu tố cốt lõi khiến Nhã Phương - một người nổi tiếng kỹ tính và cầu toàn – gật đầu lựa chọn Bệnh viện Phương Nam chính là sự an toàn y khoa dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất.

Được biết, Bệnh viện Phương Nam là thành viên của Tập đoàn Y tế Phương Châu – Hệ thống y tế đầu tiên tại Đông Nam Á và là 1 trong những hệ thống y tế đầu tiên trên thế giới đạt chuẩn JCI Enterprise (Tiêu chuẩn JCI cấp độ hệ thống).

Điều này đồng nghĩa với việc mọi quy trình tại Phương Nam, từ kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý thuốc, đến phẫu thuật và chăm sóc sơ sinh đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn quốc tế, đảm bảo rủi ro y khoa ở mức thấp nhất cho mẹ và bé.

Không dừng lại ở đó, quy trình chăm sóc tại đây còn được cá nhân hóa toàn bộ: Từ thực đơn dinh dưỡng thiết kế riêng bởi chuyên gia, đến các liệu trình massage, spa phục hồi sau sinh ngay tại phòng. Sự tận tâm của đội ngũ điều dưỡng và nữ hộ sinh là điểm cộng lớn, giúp Nhã Phương nhanh chóng hồi phục sức khỏe và lấy lại tinh thần thoải mái ngay sau khi "vượt cạn".

Với Nhã Phương, đi sinh là phải an tâm tuyệt đối

Mặc dù sinh nở lần thứ 3 nhưng Nhã Phương vẫn lo lắng và hồi hộp như lần đầu tiên, và cô luôn muốn dành sự chăm chút tốt nhất cho thiên thần nhí của mình.

Chia sẻ về quyết định chọn gói sinh cao cấp nhất tại Phương Nam, Nhã Phương và gia đình cho biết điều cô quan tâm nhất là sức khỏe và tinh thần của mình cũng như người thân theo chăm sóc. Sự lựa chọn này là tổng hòa của trải nghiệm dịch vụ chăm sóc tận tâm, sự thấu hiểu tâm lý sản phụ và tính chuyên nghiệp của bệnh viện đạt chuẩn quốc tế. Sự chu đáo, ân cần của đội ngũ nhân viên y tế tại đây đã giúp cô trút bỏ được nhiều lo lắng, áp lực khi đi sinh lần ba.

Hình ảnh rạng rỡ trong khoảnh khắc vượt cạn của Nhã Phương

Tiêu chuẩn mới cho các hành trình vượt cạn hiện đại

Việc gia đình của Nhã Phương - Trường Giang lựa chọn gói sinh Elite tại Bệnh viện Phương Nam đang phản ánh xu hướng mới của các gia đình hiện đại, chính là coi trọng trải nghiệm đi sinh an toàn, nhẹ nhàng và đẳng cấp.

Gói sinh Elite không đơn thuần là chi phí cho một ca sinh, mà là khoản đầu tư cho sự an tâm tuyệt đối. Từ hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn, trang thiết bị y tế tiên tiến nhất cho đến các đặc quyền về đưa đón, bảo mật thông tin, tất cả đều được thiết kế để mẹ và bé có khởi đầu trọn vẹn nhất.

Với sự hài lòng tuyệt đối từ cặp đôi nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt, gói sinh Elite của Bệnh viện Phương Nam đang khẳng định vị thế là lựa chọn hàng đầu cho những gia đình mong muốn đón con yêu theo tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Chọn sinh Elite tại Bệnh viện Phương Nam là chọn: Không gian riêng tư tuyệt đối, tiện nghi như resort 5 sao dành cho cả gia đình.

Bác sĩ đầu ngành trực tiếp đỡ sinh; điều dưỡng chăm sóc 24/7 cho mẹ và bé.

Thực đơn dinh dưỡng cá nhân hóa cho mẹ; Spa và xông hơi phục hồi sức khỏe ngay tại phòng.

Trọn gói từ A-Z đầy đủ vật dụng cao cấp cho mẹ và bé.

