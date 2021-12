Hé lộ nguyên nhân Elton John trình bày bài ‘Candle in the Wind’ trong tang lễ Diana

Wesley Carr giúp tiến hành một phần dịch vụ tang lễ cho Công nương Diana tại Tu viện Westminster sau khi bà qua đời ở tuổi 36 trong một vụ tai nạn xe hơi ở Paris (Pháp) vào tháng 8.1997, đã thúc giục một nhân vật cấp cao trong hoàng gia cho phép buổi trình diễn của danh ca Elton John - một người bạn thân công nương - tại tang lễ.

“Đây là điểm quan trọng trong tang lễ và chúng tôi phải thúc giục để làm được điều táo bạo này. Tôi trân trọng đề nghị bất kỳ tác phẩm cổ điển nổi tiếng, hợp xướng hay cả ca khúc của nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber là không phù hợp với tang lễ. Tốt hơn hết là chọn một bài hát của Elton John được hàng triệu người biết đến và Công nương Diana từng thưởng thức. Điều này sẽ gây hiệu ứng rất mạnh mẽ”, Wesley Carr viết trong ghi chú do Cơ quan Lưu trữ Quốc gia phát hành.

Các tài liệu cho thấy bản ballad Your Song phát hành năm 1970 của Elton John ban đầu được xem xét nhưng Wesley Carr lưu ý rằng bài hát tưởng nhớ Marilyn Monroe Candle in the Wind năm 1973 được phát và hát rộng rãi trên toàn cầu. Hiệu ứng của ca khúc sẽ đồng hành cùng hàng triệu người đang cảm thấy mất mát sau khi Công nương Diana ra đi.





Không có chi tiết về bất kỳ phản hồi nào từ Cung điện Buckingham nhưng Elton John đã trình diễn ca khúc Candle in the Wind, với phần lời được sửa lại dành riêng cho “bông hồng nước Anh”. Đó là một trong những khoảnh khắc đau buồn nhất của lễ tang, với 2,5 tỉ người trên thế giới theo dõi qua truyền hình.

Phiên bản Candle in the Wind được phát hành lại, tiếc thương một phụ nữ qua đời khi còn trẻ trong vinh quang của tiếng tăm trở thành đĩa đơn bán chạy thứ hai mọi thời đại.

Năm 2019, Elton John tiết lộ rất lo lắng về việc có thể hát sai lời ca khúc Candle in the Wind tại tang lễ nên ông đã cài đặt một máy cảm ứng từ xa để nhắc lời đặt trên cây đàn piano.