Hé lộ nguyên nhân gần 20.000 căn chưa đủ điều kiện cấp sổ hồng

Nguyên nhân được cho là do chủ đầu tư "dính" các sai phạm về điều chỉnh thiết kế, tăng mật độ xây dựng, tăng số lượng căn nhà. Ngoài ra, nhiều dự án phải tạm dừng việc cấp sổ hồng để cơ quan chức năng rà soát lại nghĩa vụ tài chính, rà soát lại pháp lý, đóng thêm nghĩa vụ tài chính...



Như tại dự án chung cư Leman Luxury (quận 3) với 218 căn hộ đã đưa vào sử dụng từ năm 2018 nhưng đến nay chưa được cấp sổ cho khách hàng do liên quan đến đất quốc phòng.

Hay chung cư Phương Việt (1002 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8) còn 500 căn hộ chưa được cấp sổ hồng vì phải rà soát lại nghĩa vụ tài chính do UBND TP.HCM không mua lại 244 căn hộ tái định cư.

Tại chung cư Premium Central (phường 5, quận 8) với 561 căn hộ chưa được cấp sổ hồng do phải rà soát lại nghĩa vụ tài chính bổ sung khi dự án điều chỉnh khối thương mại dịch vụ thành khối căn hộ kết hợp thương mại.

Khu dân cư phường 7, quận 8 do Công ty Cổ phần đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn làm chủ đầu tư với 196 căn nhà thì bị vướng mắc về thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội; xác định vị trí và hoán đổi đất ở đã có hạ tầng đối với 12.219m2 đất công.

Tại chung cư Xi Grand Count (256 - 258 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10) với 543 căn hộ chưa được cấp sổ hồng vì phải hoàn chỉnh lại các thủ tục khi chủ đầu tư điều chỉnh quy mô căn hộ, phương án kiến trúc.

Dự án chung cư 8X Thái An (quận Gò Vấp) có 200 căn hộ chưa được cấp sổ hồng do UBND TP.HCM vẫn chưa duyệt giá đất, đang xem xét điều chỉnh quyết định chuyển mục đích để xác định có hay không nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Trong khi đó, Cao ốc trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ tại phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức chưa được cấp giấy vì chưa được xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung. Khu phức hợp Sóng Việt (TP.Thủ Đức) có 456 căn hộ chưa được cấp sổ do liên quan đến việc đóng tiền sử dụng đất bổ sung.

Khu chung cư Sóng Việt chưa được cấp sổ hồng cho cư dân do chờ đóng nghĩa vụ tài chính bổ sung ĐÌNH SƠN

Chung cư Ehome 3 Tây Sài Gòn (phường An Lạc, quận Bình Tân) phải tiến hành rà soát lại nghĩa vụ tài chính do UBND TP. HCM không mua lại 200 căn hộ tái định cư.

Đối với chung cư CC1 - Felix Homes (44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp) chưa thể cấp sổ hồng cho 147 căn hộ do Tổng công ty Xây dựng số 1 điều chỉnh phương án tiêu thụ sản phẩm của dự án, điều này làm thay đổi nghĩa vụ tài chính của dự án. Còn lô G và lô E (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè), với 1150 căn hộ chưa thể cấp giấy chứng nhận do phải rà soát lại nghĩa vụ tài chính bổ sung và nhà ở xã hội.

Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ Hamorna (21 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình) có 258 căn hộ chưa được cấp sổ hồng do phải hoàn chỉnh lại hồ sơ khi chủ đầu tư điều chỉnh tăng số lượng căn hộ, tăng mật độ xây dựng.

Khu căn hộ và Trung tâm thương mại Đông Phương (đường Âu Cơ, phường Tân Thành, quận Tân Phú) với 861 căn hộ chưa được cấp sổ hồng cho cư dân do chủ đầu tư đã điều chỉnh công trình xây dựng tăng 5 tầng so với ban đầu.

Tại chung cư Melody Residences (quận Tân Phú) với 704 căn hộ chưa được cấp sổ hồng và Khu chung cư Sky Center (quận Tân Bình) với 495 căn hộ cũng rơi vào cảnh tương tự do đợi nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Khu chung cư cao tầng số 61 - 63 đường 1 (phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức), với 597 căn hộ do Công ty Cổ phần Phát triển nhà quốc gia Khang Việt làm chủ đầu tư đang phải hoàn chỉnh lại hồ sơ do có diện tích khuôn viên 18.333m2 nhưng giấy chứng nhận chỉ cấp phần khối đế và tính tiền sử dụng đất là 7.500m2, không tính phần diện tích làm sân, hồ bơi, bồn hoa, đường nội bộ.

Tại chung cư Lexington (67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP. Thủ Đức) với 1310 căn hộ bị vướng thủ tục do phải điều chỉnh lại cơ cấu sử dụng đất.

Trường hợp khác là chung cư Ehome 6 (phường Phước Long B, TP.Thủ Đức - Flora Anh Đào) cũng đang phải hoàn chỉnh lại thủ tục do chủ đầu tư đã điều chỉnh phần sinh hoạt cộng đồng tại tầng 1 và tầng 16 của khối chung cư thành thương mại - dịch vụ.

Chung cư kết hợp thương - mại dịch vụ Sensation (207 đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức) với 273 căn hộ phải hoàn chỉnh lại thủ tục do chủ đầu tư đã điều chỉnh tăng 1 tầng khối đế, giảm 1 tầng khối tháp.

Trường hợp khu nhà ở phường Phú Hữu (phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức) với 49 căn nhà chưa được cấp sổ hồng do chủ đầu tư phải rà soát về nghĩa vụ tài chính bổ sung do phân chia một số nền nhà ở thấp tầng.

Khu nhà ở tại phường Phước Long B, TP. Thủ Đức với 135 căn hộ chưa được cấp sổ hồng do dự án phải thực hiện 20% quỹ nhà ở của dự án sau khi xây dựng hoàn chỉnh, bán lại cho Nhà nước.

Khu nhà ở liên kế mặt tiền đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức phải rà soát lại nghĩa vụ tài chính và nhà ở xã hội.

Chung cư Sunny plaza (số 110A Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp) còn 202 căn chưa được cấp sổ hồng do phải trình văn bản gửi UBND TP.HCM rà soát quản lý sử dụng vốn Nhà nước.

Dự án khu nhà ở cán bộ công nhân viên giống gia cầm Miền Nam (TP.Thủ Đức) còn 12 căn chưa được cấp sổ hồng do người mua nhà không phải là cán bộ công nhân viên.

Chung cư Hoa Phượng (quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12) có 550 căn chưa được cấp sổ hồng do xác định lại diện tích đất sử dụng chung cư. Đồng thời do kiểm toán đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra lại các đối tượng mua nhà ở xã hội của dự án.

Dự án khu nhà ở Vườn Lài (phường An Phú Đông, quận 12) có 550 căn chưa được cấp sổ hồng do phải chờ ý kiến chỉ đạo của UBND TP. HCM về nghĩa vụ tài chính dự án và cam kết hỗ trợ kinh phí.

6 dự án có vướng mắc khác là dự án chung cư Ruby Celadon City (36 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) của Công ty Cổ phần Gamuda Land có 927 căn chưa được cấp sổ hồng do chủ đầu tư chưa thực hiện đóng 514 tỉ đồng truy thu theo kết luận của Thanh tra Chính phủ…