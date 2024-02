Chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ cướp ngân hàng ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nghi phạm đã bị lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, cùng tang vật là khoảng 3 tỉ đồng.

Nghi phạm cướp ngân hàng tên Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Hé lộ nguyên nhân vụ dùng súng cướp ngân hàng táo tợn ở Lâm Đồng

Hình Trưa 8.2.2023, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng vì truy bắt nhanh nghi phạm cướp ngân hàng chiều 28 tết.

Cùng với bằng khen, UBND tỉnh còn thưởng nóng cho hai tập thể với số tiền 20 triệu đồng/đơn vị.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng cũng đã tặng giấy khen và thưởng động viên cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Trọng và Công an thị trấn Liên Nghĩa mỗi đơn vị 5 triệu đồng vì có thành xuất sắc liên quan đến vụ truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng. Ngoài ra, có 4 cá nhân thuộc các đội nghiệp vụ Công an huyện Đức Trọng cũng được thưởng mỗi người 2 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trao bằng khen cho Công an huyện Đức Trọng và PC02 Công an Lâm Đồng L.V

Theo ông Nguyễn Ngọc Phúc vụ dùng súng cướp ngân hàng là sự việc rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Do đó việc nhanh chóng phá án đã củng cố niềm tin của người dân, qua đó góp phần đảm bảo cho người dân vui xuân đón tết an toàn.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, vụ cướp ngân hàng xảy ra khoảng 15 giờ 10 phút ngày 7.2 (tức ngày 28 tháng chạp) trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo truy xét tên cướp ngân hàng. Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng, cùng Công an huyện Đức Trọng và công an các huyện Lâm Hà, Đơn Dương, Di Linh... phối hợp truy lùng và chốt chặn khắp các tuyến đường tỉnh và Quốc lộ 20, 27, 28 để truy bắt nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng.

Đến khoảng 2 giờ sáng 8.2, lực lượng công an bắt nghi phạm cướp ngân hàng tại huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) cùng tang vật khoảng 3 tỉ đồng.

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, do buôn bán bất động sản thua lỗ nên nghi phạm Nguyễn Thành Trung nợ tiền của nhiều người.