Hé lộ những bí quyết tiết kiệm tiền điện 'cây nhà lá vườn'...

Năm nay thời tiết có thay đổi, nóng hơn mọi năm nên chỉ số dùng điện có tăng lên so với thời gian trước. Theo ngành điện cho biết, cứ nhiệt độ ngoài trời tăng lên 1 độ C thì tiêu hao điện của điều hòa tăng từ 2-3% tùy loại. Nếu nhiệt độ tăng lên 5 độ C thì lượng điện tiêu thụ tăng 10%. Và như thế, hóa đơn với giá điện tính theo bậc thang nên tiền điện càng tăng nhiều.

Mảng xanh trồng trước nhà giảm nhiệt

Chăn màn giặt phơi khô và làm mát phòng

Cây xanh được trồng trong phòng TGCC

Để tiết kiệm, gia đình tôi thống nhất 21 giờ tối mới mở máy lạnh. Đồng thời mở kèm quạt máy khoảng 20 phút , máy lạnh đặt ở mức 27 độ C. Máy được chỉnh tắt lúc 4 giờ sáng. Các phòng có máy lạnh hạn chế ra vào sau khi mở máy. Trong phòng đặt thêm thau nước để giảm nhiệt. Các cửa kính, ngoài rèm cửa, còn được treo thêm các khăn sạch khổ lớn đã thấm ướt để giúp phòng mát hơn.

Năm giờ sáng, thức dậy, quần áo được cho vào máy giặt. Quần áo nhẹ giặt tay. Trang phục đi làm được sắp xếp ủi nhanh. Quần áo vải thun, kaki , jean.. thì không ủi. Lý do là lúc này nhiệt độ ngoài trời chưa cao, không ảnh hưởng nhiều đến việc truyền tải điện, hấp thu nhiệt của thiết bị. Khi giặt hạn chế dùng chế độ vắt mà rủ thẳng rồi phơi. Nước dùng vệ sinh cá nhân vẫn còn ấm nên không cần mở máy nước nóng, giờ cao điểm là hạn chế xài.

Người dân và nhân viên ngành điện đạp xe hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất

Mùa nóng thức ăn mau hư, dễ gây bệnh nên mua nấu vừa đủ

Việc giặt mùng mền cá nhân, tấm trải giường giờ đây có thay đổi. Không giặt máy đồng loạt vừa hao điện vừa không chỗ phơi. Cách ngày giặt món này xong là giặt món khác. Tranh thủ giặt tay buổi sáng vừa rèn luyện thể lực vừa tiết kiệm. Xong, vắt ráo nước rồi phơi. Nhiệt độ ngoài trời lên cao, đồ dùng khô, sạch mà hơi nước cũng góp phần làm cho nhiệt độ phòng giảm. Những ngày nghỉ, người nhà giặt áo gối, mền dày rổi phơi trước lan can cũng làm mát trong nhà.

Tuy các cửa kinh, cửa cái, cửa sổ có tấm rèm che phủ nhưng do nhiệt độ ngoài trời quá cao oi bức, tôi treo màn chống nắng bên trong rồi kết các tấm bìa các- tông che thêm phía trước. Tuy không đẹp nhưng giảm hấp thụ nhiệt không cần mở quạt. Khi nhiệt độ giảm, tôi lại gỡ ra đem vào nhà. Tôi trồng thêm một số cây xanh để làm mát mắt và mát nhà luôn. Các cửa sổ nhất là trên gác được mở để không khí lưu thông tốt và đủ ánh sáng sinh hoạt, không cần mở đèn.

Bìa các tông giúp giảm nóng trước nhà

Cửa sổ mở thoáng đón gió TGCC

Trang phục đi làm và ở nhà hạn chế những loại cầu kỳ, chất liệu hút nhiệt dễ gây cảm giác bức bối mau dơ, phải mở máy gây tốn điện. Thức ăn mùa nóng mau hư dễ gây bệnh nên mua, nấu vừa đủ, không để vào tủ lạnh nhiều, tốn điện năng. Nước uống đá lạnh để vào thùng giữ nhiệt để cần lấy ra dùng, không mở tủ lạnh liên tục, chỉ duy trì nhiệt độ tủ lạnh vừa phải, không để chế độ max.

Quạt máy cũng cài đặt chế độ hẹn giờ và không mở tối đa để kéo dài tuổi thọ của máy.

Các thiết bị không sử dụng đều được tắt. Ngay cả đèn ở các cầu thang, chuyển dùng loại cảm ứng có chuyển động mới sáng, góp phần tiết kiệm điện. Nước vo gạo nấu cơm, rửa tay…dùng tưới cây. Nước giặt xả quần áo dùng tráng mặt sân lúc trời nóng, hạ nhiệt.

Bà con quanh nhà mới đầu còn quan sát khen chê nhưng sau đó thấy các biện pháp gia đình đã làm có hiệu quả tiết kiệm được điện tiêu thụ, sinh hoạt bớt khó chịu vì thời tiết, lại dễ thực hiện nên cùng làm theo.